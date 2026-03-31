Iran lulus pelan kenakan caj laluan di Selat Hormuz
Mar 31, 2026 | 10:42 AM
Kapal tangki Callisto berlabuh di perairan Muscat, Oman, ketika trafik di Selat Hormuz merosot susulan konflik melibatkan Iran, yang kini mengawal laluan strategik itu melalui sistem “pondok tol” bagi kapal yang ingin melaluinya. - Foto REUTERS
TEHERAN: Parlimen Iran pada 30 Mac meluluskan pelan awal untuk mengenakan bayaran laluan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz, laluan strategik yang mengendalikan kira-kira satu perlima perdagangan minyak dan gas asli dunia.
Menurut agensi berita separa rasmi Fars, rang undang-undang itu digubal bagi mengukuhkan “kedaulatan, kawalan dan pengawasan” Iran ke atas selat tersebut, selain membuka sumber pendapatan baharu kepada negara.
