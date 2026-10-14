BEIJING/TAIPEI: Taiwan harus “menanggung akibat” kerana Pengawal Pantainya menggunakan meriam air terhadap sebuah bot nelayan China berhampiran sebuah atol di Laut China Selatan, kata jurucakap pemerintah China pada 14 Oktober, ketika Taipei melaporkan peningkatan aktiviti ketenteraan.

Sebuah kapal Pengawal Pantai Taiwan pada Oktober menembak meriam airnya, dengan berkata bot itu tidak menghiraukan amaran supaya beredar dari perairan terlarang berhampiran Kepulauan Pratas yang dikawal Taiwan.

Bot itu kemudian mengalami kerosakan enjin dan ditunda pergi oleh sebuah kapal China yang berdekatan, kata Pengawal Pantai Taiwan.

Jurucakap Pejabat Hal Ehwal Taiwan China di Beijing, Encik Chen Binhua, berkata China mempunyai “kedaulatan yang tidak boleh dipertikaikan” ke atas Pratas dan perairan sekitarnya.

“Kapal tanah besar yang beroperasi di perairan berkaitan adalah sah sepenuhnya dan wajar. Kami akan mempertahankan nyawa dan harta benda rakyat kami dengan tegas,” kata Encik Chen.

“Tindakan Taiwan melayan kapal tanah besar dengan kasar dan berbahaya, sehingga membahayakan nyawa dan harta benda kakitangan terbabit, ialah usaha jahat untuk mencetuskan konfrontasi rentas selat. Mereka mesti menanggung semua akibatnya,” kata Encik Chen, tanpa menghuraikan akibat tersebut. 

Seorang pegawai Taiwan berkata Pengawal Pantai menjalankan “penguatkuasaan undang-undang biasa” semasa insiden itu dan bertindak balas dengan “sangat berhati-hati dan berkadar”.

Kepulauan Pratas terletak kira-kira di antara selatan Taiwan dengan Hong Kong.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Encik Haniff Abdul Razak menjadi ketua Pusat Harmoni dari 2006 hingga 2010.

Bina Pusat Harmoni dari sifar, kini bangga lihatnya mekar

Oct 14, 2026 | 5:35 PM
Bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak (berkot biru).

Mahkamah M’sia tolak permohonan Najib tangguh hukuman penjara 15 tahun kes 1MDB

Oct 14, 2026 | 5:34 PM
mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr Mahathir Mohamad, yang dilihat kembali ke pejabatnya pada 13 Oktober, selepas pemergian isterinya, Allahyarhamha Tun Dr Siti Hasmah Mohamad Ali, telah melegakan ramai pihak

Rakyat M’sia lega lihat senyuman Mahathir selepas 2 minggu pemergian isteri

Oct 14, 2026 | 5:19 PM
Bagi membantu pesara, Encik Abdul Razak, tidur dengan lebih selesa dalam keadaan sejuk, beliau menerima kipas siling, kipas meja, kipas berdiri, pemanas air dan kipas pengudaraan baharu daripada KDK.

Hadapi cuaca panas di rumah: Bantuan penyejukan untuk keluarga memerlukan

Oct 14, 2026 | 2:08 PM
Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman.

Syed Saddiq gesa M’sia, S’pura guna tekanan kewangan tangani jerebu dari Indonesia

Oct 14, 2026 | 2:13 PM
Rakyat Singapura yang kini berada di Arab Saudi diminta mematuhi nasihat rasmi pihak berkuasa tempatan serta terus berhubung dengan ejen pelancongan dan syarikat penerbangan masing-masing, kata MUIS.

MUIS: Jemaah S’pura digalak tangguh umrah ekoran risiko keselamatan di Arab Saudi

Oct 14, 2026 | 7:40 AM
Datuk Jeffrydin, fesyen pop yeh yeh, sejarah muzik pop yeh yeh

Rahsia gaya Jeffrydin buat ramai terpukau hingga kini

Oct 13, 2026 | 3:09 PM
 21 anggota jemaah umrah dari Singapura telah terkandas apabila penerbangan mereka dari Madinah telah dibatalkan pada 10 Oktober, susulan serangan yang berlaku di lapangan terbang Riyadh

Penerbangan jemaah umrah S’pura terkandas dek serangan di Riyadh

Oct 12, 2026 | 7:45 PM
penembak fort hood

AS: Siaran langsung hukuman mati penembak Fort Hood tidak cetus ancaman keselamatan

Oct 12, 2026 | 2:40 PM
Dulu tembok tingginya menjadi benteng pemisah antara banduan dengan dunia luar, kini pintu sejarah Penjara Air Molek, di tengah bandar Johor Bahru dibuka luas.

Penjara lama jadi tarikan baharu JB, sasar pikat warga S’pura

Oct 12, 2026 | 5:30 AM

Pakar keselamatan menganggapnya terdedah kepada serangan China kerana jaraknya yang lebih 400 kilometer dari Taiwan.

China mendakwa Taiwan yang diperintah secara demokratik sebagai wilayahnya sendiri dan telah meningkatkan kehadiran tenteranya di sekitar pulau itu sejak lima tahun lalu.

Pemerintah di Taipei menolak dakwaan China.

China tidak mengiktiraf sebarang tuntutan kedaulatan oleh Taiwan, termasuk ke atas Kepulauan Pratas, dan kapal pengawal pantai China telah meningkatkan rondaan.

Taiwan berkata China semakin banyak menggunakan taktik “zon kelabu”, iaitu cara menekan Taiwan tanpa sampai ke tahap tindakan ketenteraan terbuka. 

Berucap pada sebuah forum di Taipei, Encik Lii Wen, timbalan setiausaha agung Majlis Keselamatan Negara Taiwan, berkata China menggunakan pelbagai jenis kapal yang lebih luas dalam “tindakan pencerobohan secara beransur-ansur”, termasuk bot militia dan kapal penyelidikan.

“Aktiviti zon kelabu di bawah ambang konflik menimbulkan kebimbangan serius kerana berpotensi mengganggu pengangkutan atau merosakkan infrastruktur kritikal,” tambahnya.

Kementerian pertahanan Taiwan melaporkan satu lagi “rondaan kesiapsiagaan tempur bersama” China berhampiran pulau itu pada 14 Oktober, melibatkan 13 pesawat, termasuk pejuang J-16, serta beberapa kapal tentera laut. 

Kementerian pertahanan China berkata lebih awal pada hari itu bahawa kapal induk Liaoning dan kapal pengiringnya sedang menjalankan latihan di Pasifik Barat, tetapi tidak memberikan butiran.

Pengawal Pantai Taiwan, dan bukan tentera, bertanggungjawab ke atas keselamatan harian Pratas.

Kepulauan Pratas ialah taman negara.

Ia mempunyai landasan kapal terbang tetapi tiada penduduk awam tetap. – Reuters.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
AS-China rancang saluran khas tangani risiko AI jelang pertemuan Xi-TrumpSep 23, 2026 | 12:17 PM
China bertegas: Perang jika Taiwan isytihar merdekaJan 23, 2022 | 10:40 AM
ChinaTaipeipulauMeriamPolis Pengawal Pantai