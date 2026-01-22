Encik Bill Clinton dan Cik Hillary Clinton telah menawarkan diri untuk bekerjasama dengan Jawatankuasa Pengawasan Dewan tetapi enggan hadir di hadapan panel tersebut. - Foto REUTERS

WASHINGTON: Panel Dewan Perwakilan Amerika Syarikat yang dikuasi Republikan mengesyorkan pada 21 Januari agar mantan Presiden Bill Clinton dan bekas Setiausaha Negara Hillary Clinton didapati menghina Kongres kerana enggan memberi keterangan tentang hubungan dengan mendiang pesalah seks Jeffrey Epstein, yang boleh membawa kepada pertuduhan jenayah.

Kedua-dua anggota Demokrat terkemuka itu telah menawarkan untuk bekerjasama dengan Jawatankuasa Pengawasan Dewan tetapi enggan hadir secara langsung di hadapan panel, dengan menyatakan siasatan ke atasnya adalah satu tindakan partisan yang bertujuan untuk melindungi Presiden Republikan Encik Donald Trump.

Jawatankuasa itu mengundi untuk menahan Encik Clinton kerana melakukan penghinaan dengan undian 34-8 dan Cik Clinton pula dengan undian 28-15. Kesemua 25 Republikan menyokong dakwaan penghinaan terhadap mereka.

Undian tersebut menetapkan undi Dewan untuk merujuk kes tersebut kepada Jabatan Kehakiman untuk kemungkinan pendakwaan. Majoriti mudah diperlukan untuk cadangan tersebut diluluskan oleh Dewan kerana Republikan mempunyai majoriti 218-213.

Penghinaan terhadap Kongres merupakan satu pertuduhan salah laku yang boleh membawa hukuman penjara sehingga setahun dan denda AS$100,000 (S$128,000).

Resolusi yang diluluskan oleh jawatankuasa itu menyatakan bahawa keengganan Clinton untuk mematuhi sepina selepas lima bulan rundingan “menganggu” siasatan pengawasan dan kedua-duanya tidak menawarkan “justifikasi undang-undang yang sah”.

Encik Clinton sanggup memberi keterangan di bawah sumpah di pejabatnya di New York, lapor New York Times, tetapi Pengerusi Jawatankuasa Pengawasan Dewan, Encik James Comer, seorang Republikan dari Kentucky, menolak tawaran itu.

Encik Trump dan Epstein berkawan dalam era 1990-an dan awal 2000-an, tetapi Encik Trump berkata beliau memutuskan hubungan sebelum Epstein mengaku bersalah atas pertuduhan pelacuran.

Encik Clinton dikatakan terbang dengan pesawat Epstein beberapa kali pada awal 2000-an selepas tidak lagi memegang jawatan.

Senarai nama besar yang muncul dalam fail Epstein turut merangkumi tokoh berpengaruh seperti Elon Musk, Andrew Mountbatten-Windsor atau Putera Andrew, serta bekas Encik Clinton, selain beberapa selebriti, ahli perniagaan dan pemimpin politik lain.

Beliau telah menyatakan rasa kesal tentang hubungan itu dan berkata beliau tidak tahu apa-apa tentang aktiviti jenayah Epstein.