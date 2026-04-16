Topic followed successfullyGo to BHku
Delegasi Pakistan di Teheran gerakkan rundingan damai baharu AS-Iran
AS yakin capai perjanjian damai dengan Iran
Apr 16, 2026 | 1:27 PM
Menteri Luar Iran, Abbas Araqchi, menyambut ketibaan Ketua Tentera Pakistan, Asim Munir, di lapangan terbang Teheran, Iran pada 15 April 2026. Delegasi Pakistan tiba bagi menyampaikan mesej baharu daripada Amerika Syarikat dan membincangkan usaha menyambung semula rundingan damai. - Foto REUTERS
TEHERAN: Delegasi Pakistan tiba di Teheran pada 15 April dalam usaha menyelamatkan rundingan damai antara Iran dan Amerika Syarikat selepas Presiden Amerika, Donald Trump, memberi bayangan rundingan boleh disambung semula minggu ini susulan kegagalan rundingan di Islamabad pada 12 April.
Menteri Luar Iran, Encik Abbas Araghchi menerima kunjungan delegasi Pakistan yang diketuai panglima tentera, Syed Asim Munir bagi menyampaikan mesej baharu Amerika dan membincangkan pusingan kedua rundingan.
Laporan berkaitan
Trump dakwa perang Iran hampir tamat, rundingan baru dijangka minggu iniApr 15, 2026 | 12:51 PM
AS, Iran pertimbang rundingan kedua sedang sekatan Selat Hormuz bermulaApr 14, 2026 | 12:34 PM