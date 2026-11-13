SAN FRANCISCO: Pada saat-saat terakhirnya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Nvidia, Encik Jensen Huang, kelihatan begitu lemah dan kecewa, seolah-olah sudah kehilangan segala tenaga yang selama ini menjadi lambang kepimpinannya.

Selepas berminggu-minggu menafikan dakwaan hubungan sulit dan berjuang mempertahankan jawatannya, Encik Huang akhirnya mengalah tanpa syarat pada 12 November.

Menurut seorang individu yang mengetahui keadaan itu, sikap tegas dan bersemangat yang menjadi ciri Encik Huang selama ini sudah hilang.

Beliau mula menggunakan ungkapan seperti “apa-apalah” dan “saya tidak peduli”, sesuatu yang amat berbeza daripada sikapnya sebelum ini.

Sepanjang lebih tiga dekad membangunkan Nvidia menjadi gergasi cip kecerdasan buatan (AI) bernilai bertrilion dolar, Encik Huang terkenal sebagai pemimpin yang memberikan perhatian terhadap setiap perincian, daripada reka bentuk cip hingga pakej gaji kakitangan paling rendah.

Namun, pada pandangan mereka yang berada bersamanya ketika itu, Encik Huang sudah berputus asa.

Kejatuhannya berlaku dengan begitu pantas.

Hanya dua minggu sebelumnya, jutawan teknologi itu masih menjadi wajah utama industri AI dunia.

Dengan gaya kepimpinan yang tegas dan penuh tenaga, Encik Huang berjaya memikat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, mempengaruhi dasar teknologi antarabangsa dan menarik ribuan peminat dalam lawatan ke luar negara.

Sukar membayangkan perkembangan pesat industri AI hari ini tanpa Encik Huang, Nvidia dan cip keluarannya.

Kini, timbul persoalan mengenai masa depan syarikat itu tanpa tokoh yang membangunkannya.

Pengerusi lembaga pengarah Nvidia, Encik Harvey Jones, dalam e-mel kepada kakitangan selepas penyingkiran Encik Huang, mengiktiraf sumbangan besar beliau.

“Sumbangan Jensen kepada Nvidia amat besar. Nvidia merupakan antara syarikat teknologi paling penting di dunia,” katanya.

Encik Huang tidak dapat dihubungi untuk mendapatkan ulasan.

Apabila berita mengenai hubungan rapat Encik Huang dengan Cik Alice Huang, seorang wanita yang disyaki menjadi perisik China, tersebar pada akhir Oktober, beliau pada mulanya dilihat mampu mengharungi kontroversi itu.

Lembaga pengarah Nvidia, yang sebahagian besarnya terdiri daripada pelabur lama, rakan perniagaan dan kenalan Encik Huang, keberatan mengambil tindakan atau mengulas secara terbuka.

Kebanyakan laporan media ketika itu juga tidak menjelaskan secara terperinci bentuk hubungan Huang dengan Cik Alice.

Encik Huang berulang kali menafikan kepada rakan dan kakitangannya bahawa beliau berlaku curang terhadap isterinya.

Beliau turut memberikan penafian sama apabila disoal secara dalaman sejak akhir 2025.

Dalam satu wawancara terakhirnya sebagai CEO, Encik Huang memberitahu Bloomberg, hubungannya dengan Cik Alice tidak berbeza daripada hubungan perniagaan biasa dengan pelanggan dan eksekutif China.

“Segala-galanya benar-benar normal dan bukan sesuatu yang luar biasa,” ujar beliau ketika itu.

Bagaimanapun, keadaan berubah pada 6 November apabila Financial Times memetik pegawai Amerika yang mendakwa hubungan itu sebenarnya bersifat romantik.

Tidak lama kemudian, penasihat undang-undang utama Nvidia, Encik Tim Teter, pergi ke rumah Encik Huang untuk bersemuka dengannya.

Encik Huang akhirnya mengakui hubungan sulit tersebut.

Walaupun kebanyakan anggota lembaga pengarah masih enggan mengambil pendirian terbuka, Encik Teter yang juga setiausaha lembaga pengarah menegaskan bahawa tindakan perlu diambil.

Lembaga pengarah kemudian mengumumkan siasatan rasmi yang dikendalikan firma guaman terkemuka, Wachtell, Lipton, Rosen and Katz.

Pada 8 November, Encik Huang menghantar e-mel kepada seluruh kakitangan Nvidia, mengakui hubungan sulit itu, memohon maaf kepada keluarganya dan berjanji memberikan kerjasama penuh kepada siasatan.

Ketika skandal semakin membesar, terdapat tanda bahawa kontroversi itu mula mengganggu tumpuan Encik Huang terhadap tanggungjawabnya di Nvidia.

Dalam struktur pengurusan syarikat yang luar biasa, kira-kira 60 eksekutif melaporkan secara langsung kepada Encik Huang.

Semua kakitangan juga diwajibkan menghantar e-mel mengenai lima keutamaan tugas mereka supaya Encik Huang dapat memastikan setiap orang memberikan tumpuan kepada perkara yang dianggapnya penting.

Biasanya, Encik Huang akan menjawab e-mel tersebut dengan segera, tidak kira siang atau malam.

Namun, sejak beberapa hari sebelum pengundurannya, masa yang diambil untuk memberikan maklum balas semakin panjang.

Keadaan bertambah buruk pada 11 November apabila New York Times melaporkan bahawa Encik Huang turut mempunyai hubungan sulit dengan Cik Kimberly Powell, naib presiden bahagian penjagaan kesihatan Nvidia.

Kali ini, lembaga pengarah bertindak pantas.

Anggota lembaga pengarah mengadakan mesyuarat secara dalam talian pada hari sama, dengan perbincangan berlanjutan hingga lewat malam.

Akhirnya, Encik Huang tidak diberikan pilihan selain meletakkan jawatan dan menamatkan sepenuhnya hubungannya dengan Nvidia.

Keesokan paginya, lembaga pengarah mengumumkan pelantikan ketua pegawai kewangan, Cik Colette Kress, sebagai CEO sementara.

Cik Kress segera berusaha menenangkan kakitangan yang terkejut dengan perkembangan tersebut.

“Saya amat yakin terhadap syarikat ini dan masa depannya,” katanya dalam e-mel yang diteliti Bloomberg.

“Lebih daripada segala-galanya, saya yakin terhadap setiap seorang daripada anda, pelanggan dan rakan kongsi kita serta peranan penting yang kita mainkan setiap hari dalam ekonomi dunia.”

Beliau turut mengakui tempoh tersebut amat sukar bagi seluruh warga Nvidia dan berterima kasih atas ketabahan serta dedikasi mereka.

Cik Kress berjanji mengadakan pertemuan bersama semua kakitangan pada 18 November.

Sehari sebelumnya, Nvidia dijadual mengumumkan keputusan kewangan suku tahunan, dengan penganalisis Wall Street menjangkakan pertumbuhan jualan hampir berganda.

Lembaga pengarah kini berdepan cabaran besar mencari pengganti Encik Huang.

Antara nama yang disebut sebagai calon termasuk CEO Advanced Micro Devices (AMD), Cik Lisa Su, dan CEO Arm, Encik Rene Haas.

Namun, mencari individu yang mampu mengambil alih semua peranan Encik Huang bukan tugas mudah.

Beliau bukan sahaja pakar teknologi dan pemimpin korporat, malah jurucakap utama, tokoh pemasaran dan individu yang menjalinkan hubungan dengan pemimpin politik dunia.

Nvidia juga tidak pernah menyediakan pelan penggantian kepimpinan secara tradisional.

Tanpa Encik Huang, syarikat itu mungkin perlu beralih kepada struktur pengurusan yang lebih biasa.

Bagi Encik Huang sendiri, pengundurannya tidak bermakna beliau boleh terus menghilangkan diri daripada perhatian umum.

Dalam beberapa minggu akan datang, beliau dijangka memberikan keterangan di Kongres Amerika mengenai hubungannya dengan Cik Alice dan sama ada hubungan itu berpotensi mendedahkan rahsia teknologi cip canggih Nvidia.

Menurut beberapa individu yang bercakap dengannya baru-baru ini, Encik Huang kini menunjukkan rasa kesal yang mendalam dan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang berlaku.

Beliau mendakwa tidak lagi mengambil peduli tentang nasib dirinya.