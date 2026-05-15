BANGKOK: Sejenis spesies baru dinosaur gergasi berleher panjang telah dikenal pasti oleh saintis daripada tulang-belulang yang digali di Thailand.

Nagatitan, dinosaur terbesar yang pernah ditemui di Asia Tenggara, mempunyai berat 27 tan - sebanyak sembilan gajah Asia dewasa - dan berukuran 27 meter (88 kaki) panjang, lebih panjang daripada diplodokus.