KATHMANDU: Dua pekerja ditemui masih hidup dalam sebuah terowong stesen jana kuasa hidro di Nepal pada 4 September, sembilan hari selepas runtuhan ais, batu dan lumpur melanda lembah Sungai Trishuli dalam bencana yang mengorbankan lebih 1,200 orang.

Penemuan itu memberi sinar harapan kepada operasi mencari dan menyelamat ketika lebih 4,200 orang masih hilang selepas runtuhan glasier pada 26 Ogos memusnahkan rumah, jalan raya dan sekolah di bandar serta kampung berhampiran sempadan Nepal dengan Tibet, China.

Kedua-dua pekerja itu, Encik Sanjay Sah, seorang mandur mekanikal, dan Encik Kabir Maharjan, penyelia mekanikal, diselamatkan dari terowong di Stesen Jana Kuasa Hidro Upper Trishuli 3A.

Mereka merupakan mangsa pertama yang berjaya diselamatkan dari projek jana kuasa hidro di sepanjang Sungai Trishuli sejak bencana berlaku.

Pejabat Menteri Tenaga Nepal, Encik Biraj Bhakta Shrestha, mengesahkan identiti kedua-dua mangsa dalam satu kenyataan.

Rakaman video dan gambar yang dikeluarkan pihak berkuasa Nepal menunjukkan Encik Maharjan dibawa keluar melalui sebuah lubang di tanah, disambut sorakan orang ramai sebelum diletakkan di atas pengusung.

Encik Sah pula dibawa keluar di belakang seorang anggota penyelamat menuju ke khemah kecemasan, dengan mukanya dipenuhi lumpur.

Sepasukan doktor tentera segera memeriksa keadaan Encik Sah di sebuah khemah berhampiran terowong.

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Nov 5, 2017 | 5:30 AM

Rakaman video menunjukkan pasukan perubatan memasang alat yang kelihatan seperti topeng oksigen pada wajahnya dan memeriksa tanda-tanda vital selepas beliau menghabiskan sembilan hari terperangkap.

“Namanya Sanjay Sah dan beliau bekerja di bilik kawalan mekanikal. Parameter vitalnya kelihatan normal,” kata seorang pegawai tentera.

Seorang pembantu kepada Menteri Tenaga memberitahu Reuters bahawa kecederaan Encik Sah tidak kritikal.

Namun, Encik Maharjan dilaporkan tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya selepas diselamatkan.

Kedua-dua mangsa akan dibawa ke sebuah hospital di Kathmandu untuk menjalani pemeriksaan dan rawatan lanjut.

Berita mengenai penemuan Encik Maharjan turut membawa kegembiraan kepada keluarganya selepas lebih seminggu menunggu tanpa mengetahui nasib beliau.

Adiknya, Encik Amir Maharjan, berkata beliau belum menerima pengesahan rasmi mengenai keadaan abangnya tetapi sudah diminta pergi ke hospital.

“Saya mendengar daripada berita bahawa abang saya telah ditemui. Seluruh keluarga sangat gembira,” katanya.

Penemuan kedua-dua pekerja itu dianggap satu perkembangan penting dalam operasi mencari mangsa yang masih terperangkap di beberapa projek jana kuasa hidro.

Pihak berkuasa dan anggota penyelamat percaya runtuhan glasier di bahagian hulu Sungai Trishuli pada 26 Ogos menyebabkan sekurang-kurangnya 900 orang terperangkap dalam terowong berkaitan enam projek jana kuasa hidro di sepanjang sungai tersebut.

Usaha mencari mereka menjadi antara operasi paling mencabar selepas bencana itu kerana anggota penyelamat perlu memasuki kawasan yang dipenuhi lumpur dan serpihan, selain berdepan risiko runtuhan lanjut.

Setakat ini, sekurang-kurangnya 1,252 orang disahkan terkorban di Nepal selepas aliran deras air, ais, batu dan lumpur menyapu kawasan penempatan di sepanjang lembah Sungai Trishuli.

Puluhan ribu penduduk turut kehilangan tempat tinggal atau terpaksa berpindah selepas kediaman dan prasarana musnah.

Lebih 4,200 orang masih disenaraikan sebagai hilang, menyebabkan operasi mencari dan menyelamat diteruskan lebih seminggu selepas bencana.

Di Tibet pula, pihak berkuasa China melaporkan 21 orang terkorban dan 541 lagi masih hilang.

Bencana itu bermula apabila sebahagian glasier runtuh di kawasan hulu Sungai Trishuli, mencetuskan aliran besar ais, batu, air dan lumpur yang bergerak pantas melalui lembah di bawahnya.

Kesan runtuhan itu bukan sahaja memusnahkan kawasan kediaman, malah menjejaskan beberapa projek jana kuasa hidro yang dibina di sepanjang sungai tersebut.

Operasi mencari mangsa kini melibatkan anggota penyelamat, tentera, pakar teknikal, helikopter dan jentera berat.

Namun, pasukan penyelamat turut menggunakan teknologi komunikasi yang lebih mudah dalam usaha menentukan lokasi mangsa yang mungkin masih hidup.

Sekumpulan pakar yang berhubung menerusi WhatsApp kini membantu memberi panduan kepada anggota penyelamat yang menjalankan pencarian di projek-projek jana kuasa hidro.

Kumpulan itu menjadi satu lagi alat penting dalam operasi tersebut, dengan pakar dapat berkongsi maklumat dan memberi nasihat teknikal kepada pasukan di lapangan mengenai keadaan terowong serta lokasi yang patut diberi tumpuan.

Ia digunakan bersama helikopter dan jentera berat ketika pasukan penyelamat berlumba dengan masa untuk mencari mangsa yang mungkin masih terperangkap.

Selepas sembilan hari tanpa sebarang mangsa ditemui hidup dari terowong projek jana kuasa hidro, kejayaan menyelamatkan Encik Sah dan Encik Maharjan memberi harapan bahawa masih ada mangsa yang mungkin terselamat.

Namun, dengan ratusan pekerja dipercayai masih terperangkap dalam terowong dan lebih 4,200 orang hilang di seluruh kawasan bencana, operasi mencari dan menyelamat masih berdepan tugas besar dalam beberapa hari mendatang. - Agensi berita

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