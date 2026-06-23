Para pegawai polis berada dalam keadaan berjaga-jaga selepas kejadian tembakan di Sekolah Menengah Kebangsaan San Jose di Bandar Tacloban, di wilayah Leyte, pada 22 Jun 2026. - Foto: AFP

Para pegawai polis berada dalam keadaan berjaga-jaga selepas kejadian tembakan di Sekolah Menengah Kebangsaan San Jose di Bandar Tacloban, di wilayah Leyte, pada 22 Jun 2026. - Foto: AFP

BANDAR TACLOBAN: Filipina: Dua remaja lelaki bersenjatakan pistol melepaskan tembakan di sebuah bilik darjah di selatan Filipina pada 22 Jun, meragut tiga nyawa dan mencederakan tujuh yang lain dalam tragedi tembakan sekolah yang jarang berlaku.

Menurut polis, dua suspek berusia 14 dan 15 tahun itu menceroboh masuk ke Sekolah Menengah Kebangsaan San Jose di Bandar Tacloban pada waktu pagi sebelum meluru ke sebuah bilik darjah yang menempatkan kira-kira 50 pelajar.

“Mereka mula melepaskan tembakan tanpa amaran tepat jam 9 pagi,” kata pihak polis.

Identiti suspek tidak didedahkan kerana usia mereka yang masih bawah umur; seorang merupakan pelajar darjah sembilan, manakala seorang lagi darjah 10.

Polis telah menahan kedua-dua remaja itu dan merampas sekurang-kurangnya 40 butir kelongsong serta dua kelopak peluru dari tempat kejadian.

Polis telah menahan kedua-dua remaja lelaki itu dan menemui sekurang-kurangnya 40 butir peluru kosong dan dua kelopak peluru daripada tempat kejadian.

Jurucakap polis, Kolonel Allen Rae Co, berkata dalam sidang akhbar bahawa motif serangan masih belum jelas, walaupun beberapa petunjuk awal telah dikenal pasti.

“Pada mulanya, nampaknya motif jenayah itu adalah dendam membalas buli di sekolah,” kata Kolonel Co.

Salah seorang penyerang didapati menggunakan pistol 9mm milik mak ciknya yang merupakan seorang pegawai polis.

Suspek kedua menggunakan revolver kaliber .38 yang berdaftar dengan agensi keselamatan swasta di wilayah Cebu.

Kolonel Co mengesahkan bahawa mak cik penyerang kini sedang disiasat atas dakwaan kecuaian dalam pengendalian senjata api.

Tragedi ini merupakan episod terbaharu dalam siri keganasan melibatkan kanak-kanak bawah umur yang kini mencetuskan perdebatan hangat mengenai undang-undang keadilan juvana di Filipina.

Seorang senator telah mengusulkan agar had umur pertanggungjawaban jenayah diturunkan daripada 15 tahun kepada 10 tahun.

Awal bulan ini, seorang pelajar tingkatan 11 maut selepas ditikam oleh rakan sekolahnya di Wilayah Cavite, berhampiran Manila.

Dalam insiden berasingan di wilayah sama, tujuh pelajar tahun lima cedera apabila seorang remaja perempuan berusia 14 tahun bertindak agresif dengan pisau.

Pihak berkuasa masih belum mendedahkan butiran mangsa serangan di Tacloban, namun memberi jaminan bahawa mereka yang cedera kini berada dalam keadaan stabil.

Jurucakap Presiden Ferdinand Marcos Jr., Claire Castro, menzahirkan rasa dukacita terhadap serangan tersebut dan menggesa agar siasatan segera dilakukan.

Pihak berkuasa bandar Tacloban mengeluarkan kenyataan tegas yang “mengutuk keras tindakan keganasan ini dan memberi jaminan kepada keluarga mangsa bahawa mereka tidak keseorangan dalam masa yang sukar ini.”