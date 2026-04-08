Dunia sambut baik gencatan senjata, gesa komitmen penuh agar keamanan berkekalan
Apr 8, 2026 | 4:45 PM
Penunjuk perasaan membantah tindakan ketenteraan terhadap Iran selepas Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, mengumumkan persetujuan gencatan senjata selama dua minggu dengan Teheran, kurang dua jam sebelum tarikh akhir yang ditetapkannya bagi Iran membuka semula Selat Hormuz, di luar Rumah Putih di Washington, D.C, pada 7 April 2026. - Foto REUTERS
DUBAI: Negara-negara di seluruh dunia menyambut baik gencatan senjata antara Amerika Syarikat dengan Iran, sambil menggesa semua pihak mematuhi sepenuhnya perjanjian dua minggu itu bagi membuka laluan kepada keamanan berkekalan di Timur Tengah.
Beberapa negara Arab turut memuji peranan Pakistan sebagai pengantara utama dalam memudahkan persetujuan tersebut, namun, menegaskan bahawa usaha diplomasi perlu diperkukuh bagi menangani punca konflik itu.
