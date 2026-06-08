Anggota polis Filipina memeriksa sebuah bangunan sekolah yang rosak akibat gempa bumi di wilayah Davao del Sur, selatan Filipina pada 8 Jun. - Foto EPA

Anggota polis Filipina memeriksa sebuah bangunan sekolah yang rosak akibat gempa bumi di wilayah Davao del Sur, selatan Filipina pada 8 Jun. - Foto EPA

GENERAL SANTOS: Gempa bumi kuat berukuran 7.8 magnitud melanda selatan Filipina pada 8 Jun, mengorbankan sekurang-kurangnya 32 orang, mencederakan 134 yang lain selain menyebabkan bangunan runtuh dan mencetuskan amaran tsunami di beberapa negara rantau Asia Pasifik.

Pihak berkuasa Filipina menggesa penduduk di kawasan pesisir pantai supaya segera berpindah ke kawasan lebih tinggi selepas gempa luar pesisir itu melanda selatan General Santos, sebuah bandar yang mempunyai kira-kira 720,000 penduduk.

Kajian Geologi Amerika Syarikat (USGS) melaporkan beberapa gegaran susulan kuat berlaku kira-kira dua jam selepas gempa utama, dengan yang terbesar direkodkan pada 6.5 magnitud.

Rakaman video yang tular di media sosial dan disahkan AFP menunjukkan sebuah pusat beli-belah yang menempatkan restoran makanan segera Jollibee runtuh sepenuhnya di General Santos City.

Sebuah bangunan sekolah yang menurut pihak berkuasa tidak dihuni ketika kejadian turut runtuh akibat gegaran kuat itu.

“Ya Tuhan, bangunan itu benar-benar runtuh!” kedengaran suara seseorang menjerit dalam rakaman ketika struktur sekolah tersebut tumbang.

Dalam satu lagi video yang disahkan AFP, murid sekolah rendah dilihat menjerit ketakutan sambil dipeluk guru masing-masing ketika gegaran kuat menggoncang kawasan sekolah.

Satu struktur logam turut dilihat runtuh di belakang mereka sebelum rakaman video yang dimuat naik di laman Facebook rasmi sekolah itu tamat.

Keterangan video tersebut memaklumkan tiada sesiapa berada di bawah struktur yang runtuh itu ketika kejadian berlaku.

Pusat Amaran Tsunami Pasifik memaklumkan ombak tsunami berpotensi berlaku di kawasan pesisir Filipina, Indonesia, Palau, Taiwan dan Papua New Guinea.

Setakat 5 petang waktu tempatan, sekurang-kurangnya 32 kematian dilaporkan termasuk di wilayah Soccskargen di Pulau Mindanao yang merangkumi General Santos City dan di wilayah Davao Occidental, menurut agensi pengurusan bencana Filipina.

Kebanyakan individu yang maut dihempap runtuhan.

“Kami mempunyai korban jiwa. Tembok runtuh dan menghempap mereka,” kata Mejar Polis Roland Catoburan kepada AFP.

Mejar Polis Roland Catoburan berkata anggota polis juga tidak dibenarkan memasuki semula beberapa balai polis kerana dinding bangunan mengalami keretakan serius.

Presiden Filipina, Encik Ferdinand Marcos Jr. menggantung sesi persekolahan di seluruh Mindanao pada hari pertama pembukaan sekolah selepas cuti panjang dua bulan.

Beliau turut mengarahkan penduduk di kawasan pesisir supaya segera berpindah.

“Pergi ke kawasan lebih tinggi sekarang. Jangan tunggu.

“Nyawa anda lebih penting daripada apa sahaja yang ditinggalkan,” tambah beliau.

Di Kiamba, sebuah bandar pesisir berhampiran pusat gempa, kira-kira 50,000 penduduk dilaporkan sudah berpindah ke kawasan lebih selamat.

“Setakat ini, 80 peratus penduduk telah berpindah ke kawasan lebih tinggi,” kata ketua pengurusan bencana wilayah, Encik Agripino Dacera.

“Semua kampung di kawasan pantai diarahkan berpindah ke pusat pemindahan,” katanya.

Lapangan Terbang General Santos turut ditutup sehingga diberitahu kelak.

Gempa bumi itu turut mencetuskan amaran pemindahan di beberapa kawasan pesisir Indonesia dan Malaysia sebelum pihak berkuasa Indonesia menarik balik amaran tsunami beberapa jam kemudian.

Jepun turut mengeluarkan amaran tsunami di sepanjang pantai Pasifik negara itu, walaupun ombak yang sampai ke pesisir Jepun dilaporkan tidak melebihi 20 sentimeter.

Filipina terletak dalam Lingkaran Api Pasifik, kawasan yang terkenal dengan aktiviti seismik dan gunung berapi aktif yang merentasi Jepun, Asia Tenggara dan Lautan Pasifik.

Pada Oktober 2025, dua gempa bumi berukuran 7.4 dan 6.7 magnitud menggegarkan timur Mindanao dan mengorbankan sekurang-kurangnya lapan individu.