Gempa bumi 7.5 magnitud landa Jepun
Penduduk diarah pindah susulan amaran tsunami, gegaran kuat cetus ancaman gelombang besar
Apr 20, 2026 | 7:24 PM
Skrin televisyen memaparkan amaran tsunami oleh Agensi Meteorologi Jepun, yang menjangkakan gelombang tsunami sehingga tiga meter akan melanda kawasan pesisir pantai di utara Jepun, susulan gempa bumi 7.5 magnitud di timur laut Jepun pada 20 April. - Foto REUTERS
TOKYO: Gempa bumi berukuran 7.5 magnitud melanda pantai timur laut Jepun pada 20 April, mengakibatkan pihak berkuasa menggesa penduduk menjauhi kawasan pantai yang dijangka dilanda badai gelombang tsunami sehingga tiga meter.
Gempa bumi itu juga menyebabkan bangunan besar di Tokyo dan sekitarnya dilaporkan bergegar.
