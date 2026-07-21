NEW DELHI: Pergerakan satira Cockroach Janta Party (CJP) berikrar akan meneruskan bantahan sehingga Menteri Pendidikan India, Dharmendra Pradhan, meletakkan jawatan selepas sekurang-kurangnya 180 orang cedera dalam pertembungan dengan polis di New Delhi.

Ribuan penunjuk perasaan berhimpun di pusat ibu negara India pada 20 Julai bagi menuntut peletakan jawatan Encik Pradhan serta pembaharuan menyeluruh terhadap sistem peperiksaan negara.

Bantahan itu dianggap antara demonstrasi terbesar di New Delhi dalam tempoh kira-kira lima tahun dan mencerminkan peningkatan pengaruh CJP, sebuah gerakan yang bermula di media sosial pada Mei lalu.

Sejak ditubuhkan, CJP berjaya meraih jutaan pengikut dalam talian dan muncul sebagai antara cabaran terbesar kepada pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi sejak beliau memenangi penggal ketiga pada 2024.

Pemimpin CJP, Encik Ashutosh Ranka, menegaskan gerakan itu tidak akan menghentikan bantahan selagi tuntutan mereka tidak dipenuhi.

“Kami tidak akan berhenti. Pradhan mesti dipecat,” katanya menerusi hantaran di media sosial.

Sehingga 21 Julai, ratusan penunjuk perasaan masih berkhemah di kawasan bantahan Jantar Mantar di New Delhi sambil terus mendesak pembaharuan terhadap sistem pendidikan negara.

Keadaan bertukar tegang pada 20 Julai apabila polis melepaskan gas pemedih mata dan menggunakan belantan untuk menyuraikan penunjuk perasaan yang cuba berarak menuju ke bangunan Parlimen.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Individu yang didakwa ahli sindiket pemerdagangan bayi semasa perbicaraan di Bandung, Indonesia, pada 30 Jun.

Sindiket jual bayi Indonesia ke S’pura dipenjara

Jul 21, 2026 | 3:24 PM
konflik Iran AS

Hampir 100 anggota tentera AS cedera dalam serangan Iran

Jul 21, 2026 | 2:11 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, telah meletakkan jawatan daripada semua jawatan politik berikutan satu ‘kesilapan pertimbangan’ dalam mengendalikan interaksinya dengan seorang wanita. Gambar diambil sewaktu sesi sidang Parlimen beberapa bulan lalu.

Faishal letak jawatan, akur silap interaksi dalam talian dengan wanita

Jul 20, 2026 | 1:37 PM
kek pameran rosak, bayar ganti rugi kek, tanggungjawab ibu bapa

Ibu dikenakan bayaran selepas kek pameran lekuk disentuh anak

Jul 20, 2026 | 7:10 PM
Pengasas BrightGuides, Encik Ashsufi Hussin, 24 tahun bersama ketua pusat tuisyen, Cik Qasrina Sujimy, 22 tahun.

Murid terpaksa berhenti tuisyen dek kurang wang cetus inspirasi penuntut uni wujudkan kelas percuma

Jul 20, 2026 | 2:11 PM
benjamin netanyahu

Israel bidas usul Mamdani tahan Netanyahu di New York

Jul 20, 2026 | 11:58 AM
Suspek warga Singapura, Muhammad Zulhelmi Muhammad Nadzlie, 25 tahun, menafikan telah secara sengaja memukul kekasihnya, Cik Angelica Suherman, 26 tahun.

Kes bunuh di Bali: Warga S’pura nafi pukul kekasih, polis terus jalankan siasatan

Jul 18, 2026 | 7:22 PM
kucing, dandanan

Kontroversi Mangobossku: Pakar kongsi cara dandanan kucing yang betul

Jul 17, 2026 | 5:02 PM
Pempengaruh dan pencipta kandungan Encik Kai Emilio dan Encik Faisal Marican berganding bahu untuk memperkenalkan Kool-Aid Pineapples, makanan viral di media sosial.

Apa itu ‘Kool-Aid Pineapple’ yang sedang viral?

Jul 14, 2026 | 3:51 PM
ndp

Lepaskan jawatan NMP: Perkara tepat untuk dilakukan

Jul 6, 2026 | 5:30 AM

Menurut Polis Delhi, seramai 178 orang cedera dalam pertembungan itu, termasuk 118 anggota polis dan beberapa pegawai kanan.

Polis berkata kira-kira 60 penunjuk perasaan turut mengalami kecederaan.

Dalam satu kenyataan, Polis Delhi menyifatkan tindakan peserta bantahan sebagai tidak terkawal, agresif dan ganas.

Bagaimanapun, penganjur bantahan mengecam tindakan keras pihak berkuasa dan mendakwa ratusan peserta cedera akibat kekerasan polis.

“Ia hari yang memalukan dalam sejarah demokrasi India apabila rakyat, khususnya pelajar yang datang membawa tuntutan yang sah, dipukul dengan kejam oleh polis Delhi,” kata Encik Ranka kepada AFP.

Beliau berkata telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Kesihatan merangkap pemimpin kanan pemerintah, JP Nadda, pada 20 Julai, namun pemerintah masih belum memberikan sebarang maklum balas terhadap tuntutan mereka.

Gelombang bantahan itu berlaku ketika rakyat India semakin hilang keyakinan terhadap sistem peperiksaan negara susulan beberapa skandal besar yang mencetuskan kemarahan awam.

Bulan Jun lalu, kira-kira 2.2 juta calon peperiksaan kemasukan ke sekolah perubatan terpaksa menduduki semula ujian di bawah kawalan keselamatan ketat selepas peperiksaan asal dibatalkan akibat kebocoran kertas soalan.

Sebelum itu, satu lagi kontroversi tercetus membabitkan sistem pemarkahan dalam talian bagi peperiksaan hampir dua juta pelajar sekolah menengah.

Skandal berulang itu menimbulkan persoalan mengenai ketelusan dan kredibiliti sistem peperiksaan di India.

Walaupun India mencatat pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun kebelakangan ini, jutaan belia masih berdepan kesukaran mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji yang baik.

Keadaan itu meningkatkan rasa tidak puas hati dalam kalangan generasi muda, yang melihat sistem pendidikan dan peperiksaan sebagai laluan utama untuk memperoleh peluang pekerjaan.

Pemerhati berpendapat bantahan kali ini bukan sekadar menuntut peletakan jawatan seorang menteri, malah mencerminkan kemarahan yang semakin memuncak terhadap kelemahan pengurusan sistem pendidikan dan peluang pekerjaan di negara paling ramai penduduk di dunia itu. - Agensi berita

Laporan berkaitan
Pasukan keselamatan India perketat kawalan di Ladakh selepas rusuhan berdarahSep 25, 2025 | 3:26 PM
Ekoran langkah gubal dasar warga, India kini perlu tangani rusuhanJul 26, 2024 | 12:04 PM
Indiaprotes