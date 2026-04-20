Harga bahan api tidak bersubsidi Indonesia melonjak susulan tekanan bekalan meningkat
Apr 20, 2026 | 1:40 PM
Orang ramai beratur untuk mendapatkan petrol di sebuah stesen minyak di Banda Aceh, Indonesia, pada 14 April 2026. Menteri Tenaga dan Sumber Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan bekalan dan harga minyak di Indonesia kekal stabil walaupun berlaku gangguan pengagihan dan kenaikan harga minyak global. Stok nasional berada pada tahap selamat, dengan bekalan bahan api mencukupi sehingga 20 hari dan LPG sehingga 10 hari, manakala keperluan bahan api negara dianggarkan sekitar 1.5 hingga 1.6 juta tong sehari bagi tempoh 2024 hingga 2026. - Foto EPA
JAKARTA: Syarikat tenaga milik negara, Pertamina, menaikkan harga beberapa produk bahan api tidak bersubsidi secara mendadak berkuat kuasa 18 April, susulan gangguan bekalan global akibat sekatan di Asia Barat dan ketegangan geopolitik.
Di Jakarta, harga petrol RON-98 Pertamax Turbo meningkat kepada 19,400 rupiah (S$1.43) seliter daripada 13,100 rupiah sebelum ini. Bahan api diesel pula mencatat kenaikan lebih ketara, dengan Dexlite melonjak kepada 23,600 rupiah daripada 14,200 rupiah, manakala Pertamina Dex naik kepada 23,900 rupiah daripada 14,500 rupiah.
Laporan berkaitan
Prabowo kunjungi Russia bagi dapatkan bekalan tenaga, bajaApr 13, 2026 | 2:06 PM
Indonesia pilih lindungi rakyat, subsidi bahan api serap kejutan ekonomiApr 13, 2026 | 5:30 AM