Harga barangan di Iran melambung di tengah gencatan senjata
Harga barangan di Iran melambung di tengah gencatan senjata
Apr 9, 2026 | 2:37 PM
Harga barangan di Iran melambung di tengah gencatan senjata
Sebuah mural yang memaparkan pemimpin Revolusi Islam Iran yang telah meninggal dunia, Ayatollah Ruhollah Khomeini, dan bekas pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dipapar pada tingkap sebuah kedai buku di Teheran pada 5 April 2026. - Foto REUTERS
TEHERAN: Rakyat Iran berdepan tekanan ekonomi yang semakin parah selepas lebih lima minggu konflik, dengan harga barangan asas melonjak mendadak di tengah gencatan senjata rapuh antara Iran dan Amerika Syarikat.
Sebelum perang bermula, inflasi di negara yang dikenakan sekatan itu sudah mencecah hampir 50 peratus, mencetuskan protes besar-besaran anti-pemerintah. Kini, keadaan dilihat semakin memburuk apabila harga makanan, ubat-ubatan dan keperluan harian terus meningkat.
