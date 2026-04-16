Helikopter hilang bawa 8 individu di Kalimantan Barat
Apr 16, 2026 | 6:23 PM
Pemandangan udara menunjukkan kawasan hutan yang dibersihkan di daerah Ketapang, wilayah Kalimantan Barat, Indonesia, pada 5 Julai 2010. - Foto REUTERS
JAKARTA: Pihak berkuasa Indonesia melancarkan operasi mencari dan menyelamat selepas sebuah helikopter yang membawa lapan individu dilaporkan hilang hubungan pada pagi 16 April.
Helikopter milik syarikat tempatan Matthew Air Nusantara itu berlepas dari wilayah Kalimantan Barat di Pulau Borneo menuju ke destinasi lain dalam wilayah sama sebelum terputus hubungan sekitar 8.10 pagi.
