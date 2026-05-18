Unta dengan sepanduk Terbuka Saudi diarak ketika majlis penyampaian hadiah Kejohanan Golf Terbuka Saudi Jelajah Asia di Kelab Golf Riyadh, Riyadh, pada 20 April 2024. Dana kekayaan negara Arab Saudi dilapor akan menghentikan pembiayaan LIV Golf pada penghujung musim 2026, sekali gus menimbulkan persoalan besar mengenai masa depan kejohanan golf berkenaan. LIV Golf, yang diasaskan pada 2022 sebagai pencabar utama PGA Tour, dijangka memaklumkan kakitangan dan pemain pada 30 April bahawa Dana Pelaburan Awam Arab Saudi (PIF) tidak lagi akan membiayai siri kejohanan itu selepas musim panas ini, lapor ‘Wall Street Journal’. - Foto AFP