JAKARTA: Indonesia mendesak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menjalankan penilaian menyeluruh terhadap mekanisme keselamatan pasukan pengaman di Lebanon susulan kematian seorang lagi anggota Tentera Nasional Indonesia (TNI) akibat serangan tentera Israel.

Pasukan Interim PBB di Lebanon (UNIFIL) pada 24 April mengumumkan kematian Koperal Rico Pramudia, 31 tahun, selepas menerima rawatan intensif di Hospital St George, Beirut, akibat kecederaan serius yang dialami dalam serangan berhampiran bandar Aadchit Al Qusayr pada 29 Mac.

TNI timbang kurangkan anggota pengaman ke Lebanon susulan serangan maut
