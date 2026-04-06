TNI timbang kurangkan anggota pengaman ke Lebanon susulan serangan maut
Apr 6, 2026 | 11:55 AM
Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan ucapan takziah kepada ahli keluarga anggota tentera Indonesia yang terkorban ketika berkhidmat bersama Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan (UNIFIL), semasa istiadat penghormatan terakhir di Jakarta pada 4 April - Foto AFP
JAKARTA: Tentera Nasional Indonesia (TNI) kini mempertimbangkan untuk mengurangkan jumlah anggota pengaman yang akan dihantar ke Lebanon bulan Mei depan susulan siri serangan yang mengorbankan dan mencederakan anggota pengaman negara itu di selatan Lebanon.
Perkembangan itu berlaku ketika situasi keselamatan di kawasan misi Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lebanon (UNIFIL) semakin meruncing susulan konflik yang kian memuncak di Asia Barat.
