Indonesia kekalkan subsidi bahan api, kawal tambang penerbangan
Indonesia kekalkan subsidi bahan api, kawal tambang penerbangan
Pemerintah tegaskan kewangan negara masih cukup untuk hadapi krisis tenaga
Apr 7, 2026 | 3:02 PM
Indonesia kekalkan subsidi bahan api, kawal tambang penerbangan
Seorang pekerja menyusun botol plastik terpakai untuk dikitar semula di Banda Aceh, Indonesia, pada 7 April, susulan kenaikan harga plastik yang dilaporkan mencecah sehingga 50 peratus akibat penutupan Selat Hormuz, laluan penting bagi bahan mentah petroleum yang digunakan dalam pengeluaran plastik. - Foto EPA
Pemerintah Indonesia menegaskan negaranya masih mempunyai kemampuan kewangan mencukupi untuk mengekalkan harga bahan api bersubsidi dan bantu menstabilkan tambang penerbangan domestik, meskipun harga tenaga global meningkat, susulan konflik antara Amerika Syarikat, Israel dengan Iran.
Menteri Penyelaras Ekonomi, Encik Airlangga Hartarto, berkata pemerintah bersama syarikat minyak negara, Pertamina, memutuskan untuk tidak menaikkan harga petrol bersubsidi dan diesel biosolar.
