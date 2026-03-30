Prabowo arah perkukuh bekalan tenaga, elak risiko krisis Timur Tengah
Mar 30, 2026 | 1:01 PM
Penunggang motosikal beratur untuk mengisi minyak di sebuah stesen minyak yang dikendalikan oleh Pertamina, ketika gangguan aliran tenaga akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong kenaikan harga minyak global, di Yogyakarta pada 28 Mac 2026. Situasi tersebut mendorong Indonesia mempertimbangkan pelaksanaan dasar kerja dari rumah secara mingguan bagi mengurangkan penggunaan bahan api. - Foto AFP
JAKARTA: Presiden Prabowo Subianto mengarahkan barisan menteri untuk segera mendapatkan bekalan tenaga daripada negara di luar Asia Barat sebagai langkah proaktif bagi mengelakkan krisis tenaga, ketika konflik di rantau itu semakin memuncak.
Langkah ini diambil ketika pemerintah turut meneruskan rundingan dengan Iran bagi membolehkan kapal Indonesia melalui Selat Hormuz, laluan penting perdagangan minyak dunia yang kini terjejas.
