Polis Indonesia akan kerah lebih 89,000 anggota di seluruh negara untuk mengamankan mudik atau gelombang perjalanan percutian tahunan terbesar di dunia ketika berjuta-juta orang kembali ke kampung halaman mereka untuk menyambut Raya. - Foto Fail

Polis Indonesia akan kerah lebih 89,000 anggota di seluruh negara untuk mengamankan mudik atau gelombang perjalanan percutian tahunan terbesar di dunia ketika berjuta-juta orang kembali ke kampung halaman mereka untuk menyambut Raya. - Foto Fail

JAKARTA: Polis Indonesia akan mengerahkan lebih 89,000 anggota di seluruh negara untuk mengamankan mudik atau pergerakan perjalanan percutian tahunan terbesar di dunia ketika berjuta-juta orang kembali ke kampung halaman mereka untuk Hari Raya Aidilfitri.

Ketua keselamatan polis negara, Encik Karyoto berkata kempen keselamatan seluruh negara, yang dikenali sebagai Operasi Ketupat 2026, akan berlangsung selama 13 hari dari 13 Mac hingga 25 Mac.

“Operasi Ketupat ialah operasi polis berpusat yang bertujuan untuk mengekalkan keselamatan, ketenteraman dan kelancaran aliran perjalanan semasa tempoh pergi dan pulang menyambut Hari Raya,” kata Encik Karyoto semasa sesi pendengaran di Parlimen pada 11 Mac.

Seramai 89,228 pegawai polis akan terlibat dalam operasi ini, yang disokong oleh tentera Indonesia, pihak berkuasa pengangkutan dan agensi penguatkuasaan tempatan.

Operasi tahunan ini dijalankan bagi memastikan keselamatan awam semasa bulan puasa Ramadan dan sambutan Hari Raya, di samping mengurangkan jenayah dan mengekalkan keselamatan lalu lintas di seluruh negara.

Pegawai akan ditempatkan di hab pengangkutan utama termasuk lebuh raya, terminal bas, stesen kereta api, pelabuhan laut dan lapangan terbang, serta ruang awam yang popular.

Pos keselamatan dan perkhidmatan akan ditubuhkan di sepanjang koridor perjalanan utama, manakala langkah pengurusan lalu lintas seperti sistem sehala, lorong kontra aliran dan sekatan ke atas kenderaan berat akan dilaksanakan untuk mengurangkan kesesakan.

Polis juga akan menjalankan rondaan rutin untuk mencegah jenayah seperti kecurian, penyeluk saku dan rompakan, yang biasanya meningkat semasa penghijrahan tahunan.

Di luar pengurusan lalu lintas, pihak berkuasa juga akan memberi tumpuan kepada keselamatan pelancong dengan memeriksa kenderaan dan pemandu, menguatkuasakan peraturan keselamatan dan mendidik pemandu tentang keselamatan jalan raya.

“Dengan Operasi Ketupat, kami berharap orang ramai dapat melakukan perjalanan dengan selamat, selesa dan lancar supaya mereka dapat meraikan Hari Raya bersama keluarga mereka,” kata Encik Karyoto.

Indonesia sedang bersedia untuk lonjakan besar-besaran dalam perjalanan semasa tempoh cuti. Kementerian Pengangkutan menganggarkan bahawa kira-kira 143.9 juta orang akan melakukan perjalanan semasa musim Hari Raya 2026.

Jumlah itu mewakili kira-kira 50.6 peratus penduduk negara berkenaan dan menunjukkan tradisi pulang ke kampung atau mudik kekal kukuh walaupun pemerintah berulang kali menggalakkan penggunaan pengangkutan awam.