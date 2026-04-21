Indonesia mula penghantaran besar-besaran jemaah haji, lebih 221,000 dijadual berlepas
Indonesia mula penghantaran besar-besaran jemaah haji, lebih 221,000 dijadual berlepas
Persiapan menyeluruh bagi pastikan kelancaran operasi di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik
Apr 21, 2026 | 11:55 AM
Indonesia mula penghantaran besar-besaran jemaah haji, lebih 221,000 dijadual berlepas
Jemaah haji di Jakarta, Indonesia, mengucapkan selamat tinggal kepada ahli keluarga pada 21 April, sebelum berangkat ke lapangan terbang antarabangsa untuk menanti penerbangan ke Jeddah atau Madinah. - Foto EPA
JAKARTA: Indonesia akan memulakan penghantaran besar-besaran jemaah haji bagi musim 2026 bermula 22 April, dengan kira-kira 221,000 anggota jemaah dijadual berlepas ke Arab Saudi secara berperingkat.
Penerbangan pertama dijangka berlepas dari Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta, membawa seramai 393 anggota jemaah dalam satu majlis pelepasan rasmi yang dijangka dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
