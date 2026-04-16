Indonesia perketat peraturan vape mulai Jul
Peraturan bakal rangkum had umur, kawalan iklan, piawaian kandungan produk
Apr 16, 2026 | 12:42 PM
Sebuah kedai vape di Denpasar, Bali. Badan Narkotik Nasional (BNN) Indonesia mencadangkan larangan menyeluruh terhadap rokok elektronik, termasuk cecair vape, sebagai sebahagian daripada rang undang-undang berkaitan narkotik dan bahan psikotropik negara itu. - Foto EPA
JAKARTA: Indonesia akan melaksanakan peraturan lebih ketat terhadap rokok elektronik atau vape mulai Julai ini, dalam usaha memperkukuh perlindungan kesihatan awam.
Langkah itu diperkenalkan di bawah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 yang menyelaraskan kawalan vape dengan produk tembakau konvensional.
