Topic followed successfullyGo to BHku
Indonesia semadi pegawai pengaman terkorban di Lebanon
Tentera: Setiap anggota yang terkorban akan terima pampasan sebagai pengiktirafan
Apr 5, 2026 | 3:59 PM
Ahli keluarga anggota tentera Indonesia, Encik Farizal Rhomadhon, meratapi pemergiannya di sisi keranda di kediamannya di Kulon Progo, Yogyakarta, pada 4 April. - Foto AFP
BANDUNG: Tiga pegawai pengaman Indonesia yang terkorban dalam dua letupan berasingan di selatan Lebanon pada minggu lalu telah selamat dikebumikan di kampung halaman masing-masing pada 5 April.
Pegawai pengaman, Encik Farizal Rhomadhon, 28 tahun, maut apabila projektil meletup pada 29 Mac di selatan Lebanon, kawasan di mana Israel dan Hezbollah sedang bertempur sejak Lebanon terlibat dengan peperangan di Timur Tengah.
