BANDUNG: Tiga pegawai pengaman Indonesia yang terkorban dalam dua letupan berasingan di selatan Lebanon pada minggu lalu telah selamat dikebumikan di kampung halaman masing-masing pada 5 April.

Pegawai pengaman, Encik Farizal Rhomadhon, 28 tahun, maut apabila projektil meletup pada 29 Mac di selatan Lebanon, kawasan di mana Israel dan Hezbollah sedang bertempur sejak Lebanon terlibat dengan peperangan di Timur Tengah.