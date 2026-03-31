Dua lagi anggota pengaman PBB dari Indonesia terkorban di Lebanon
Mar 31, 2026 | 12:25 PM
Anggota pasukan pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) di bawah Pasukan Interim PBB di Lebanon (UNIFIL) melalui sebuah pusat kesihatan yang musnah akibat serangan Israel di bandar Burj Qalawiya, selatan Lubnan, pada 14 Mac 2026. - Foto AFP
BEIRUT: Tiga anggota pasukan pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dari Indonesia terbunuh dalam dua insiden berasingan di selatan Lebanon ketika konflik antara Israel dan kumpulan bersenjata Hezbollah semakin memuncak.
Menurut Pasukan Interim PBB di Lebanon (UNIFIL), dua anggota pengaman maut pada 30 Mac selepas satu letupan memusnahkan kenderaan mereka berhampiran Bani Hayyan. Dua lagi anggota dilaporkan cedera dalam kejadian tersebut.
