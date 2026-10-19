JAKARTA: Pemerintah Indonesia sedang menyiasat dakwaan pembunuhan hidupan liar di dalam kawasan konsesi kelapa sawit milik sebuah firma Singapura yang diperakui mampan di Kalimantan Barat, selepas tengkorak yang disyaki milik orang utan ditemui di tapak itu baru-baru ini.

Tengkorak itu ditemui pada 8 Oktober di dalam hutan bernilai pemuliharaan tinggi (HCV) milik PT Kayung Agro Lestari, anak syarikat gergasi pertanian Singapura, First Resources, di daerah Ketapang.

HCV merujuk kepada bahagian konsesi yang dikesan mempunyai nilai sosial dan biodiversiti.

“Sebuah pasukan sedang mengambil tindakan susulan terhadap penemuan di kawasan HCV itu, termasuk dengan mendapatkan maklumat daripada syarikat,” kata jurucakap Kementerian Perhutanan, Dr Ristianto Pribadi, pada 14 Oktober.

Beliau menambah, siasatan yang sedang berjalan bertujuan mengesahkan spesies itu, serta punca dan masa kematiannya, bagi menentukan langkah undang-undang seterusnya.

Ladang Kayung Agro Lestari mengusahakan hampir 10,000 hektar ladang kelapa sawit, lebih separuh saiz bandar Bandung di Jawa Barat. 

Ladang itu menerima perakuan kemampanan daripada Meja Bulat mengenai Minyak Kepala Sawit Mampan (RSPO), yang mengeluarkan label hijau yang diiktiraf meluas dan diperlukan untuk memasuki sebahagian besar pasaran sejagat.

Daripada jumlah keluasan konsesi itu, hampir 4,000 hektar dikenal pasti sebagai blok hutan HCV, yang menjadi tapak pemantauan bagi sekitar 180 orang utan Borneo, berdasar penilaian pada 2019 ketika syarikat itu belum diambil alih First Resources. 

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Susulan pelancaran Rangka Kerja Tindakan Mengutamakan Kemahiran atau Skills-First Framework for Action pada 19 Oktober di Pusat Ekspo dan Konvensyen Sands, majikan digesa agar melihat lebih daripada sekadar kelayakan akademik dan jawatan kerja yang lepas apabila mengambil dan menaikkan pangkat pekerja.

Rangka kerja ‘utamakan kemahiran’ gesa majikan nilai pekerja melampaui ijazah, jawatan lepas

Oct 19, 2026 | 4:06 PM
NTUC, kanak-kanak, seni

Inisiatif bantu kanak-kanak berpendapatan rendah gilap bakat seni

Oct 19, 2026 | 2:28 PM
Program latihan industri, pelajar pengajian tinggi, kesan AI

Program latihan industri setahun ditawar bagi 3,000 pelajar pengajian tinggi

Oct 19, 2026 | 3:40 PM
Sekolah Johor ditutup hingga 23 Oktober, pelajar Tingkatan 5 dan 6 dibenar belajar bersemuka. Keputusan tersebut turut mengambil kira risiko pergerakan angin berterusan dari Kalimantan ke arah utara serta unjuran cuaca bagi tiga hingga empat hari berikutnya.

Sekolah Johor ditutup hingga 23 Okt, pelajar Tingkatan 5 dan 6 dibenar belajar bersemuka

Oct 19, 2026 | 2:40 PM
Sertai sesi sembang santai khas bersama Menteri Negara, (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam sambil membuat biskut bersama Captain Roti.

Mengapa Keluarga Melayu Kian Mengecil?

Oct 19, 2026 | 2:45 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad (tengah), bergambar bersama Pengerusi Kehormat Masjid Bencoolen, Mohamed Rafeeq Mohamed Yusoof (depan, kiri), dan para hadirin di Majlis Sambutan Ulang Tahun ke-200 Masjid Bencoolen yang diadakan di Orchard Hotel pada 18 Oktober.

Zaqy: Jadikan masjid tempat anak muda dapat bimbingan, luas rangkaian, diberi peluang

Oct 18, 2026 | 1:00 PM
bina badan, kecergasan, transformasi fizikal

Niat sihat demi anak, bapa naik ke pentas bina badan

Oct 16, 2026 | 6:57 PM
penjaga warga emas, Singapura masyarakat tua, sokongan penjaga

Jaga si penjaga: Usaha semakin penting sedang S’pura kian menua

Oct 18, 2026 | 5:30 AM
Kem Roj, yang dikawal ketat pasukan Kurdi, menempatkan lebih 2,200 orang daripada 729 keluarga dan lebih 50 kewarganegaraan. Proses menyerahkan pentadbirannya kepada pemerintah Syria dijangka mengambil masa.

Sekitar 2,200 anggota keluarga warga asing dikait ISIS masih ditahan di kem Syria

Oct 7, 2026 | 4:33 PM
banjir, tanah runtuh, Filipina

Hujan lebat di Filipina ragut 16 nyawa akibat banjir, tanah runtuh

Aug 11, 2026 | 3:15 PM

Menurut peraturan RSPO, syarikat mesti menilai kepentingan biodiversiti dan sosial sesebuah kawasan sebelum mula menanam. 

Seorang jurucakap First Resources berkata pada 14 Oktober berkata syarikat itu “kekal komited bekerjasama dengan pihak berkuasa berkaitan dan menangani sebarang penemuan hasil penilaian mereka”.

Siasatan itu dibuat selepas kebakaran memusnahkan sebahagian besar tanah di bawah konsesi firma Singapura itu antara awal Ogos dengan pertengahan September, lalu menyebabkan berpuluh-puluh orang utan terpaksa meninggalkan habitat mereka di dalam hutan HCV.

First Resources mendakwa kebakaran itu berpunca dari luar kawasannya.

Namun, analisis oleh pengasas syarikat geospatial, The TreeMap, Dr David Gaveau, mendapati kebakaran itu merosakkan sekurang-kurangnya 2,382 hektar hutan HCV sehingga akhir September.

Ketua Eksekutif, Yayasan Pemulihan Alam dan Hidupan Liar Indonesia (YIARI), Dr Karmele Llano Sanchez, yang bertugas memantau hutan pemuliharaan itu, mendakwa First Resources memecat sebahagian besar briged pemadam kebakarannya selepas mengambil alih firma itu pada 2025.

“Pada pendapat saya, ini bukti jelas bahawa mereka tidak berusaha cukup melindungi kawasan pemuliharaan dan lebih berminat melindungi ladang kelapa sawit mereka sahaja,” katanya pada 16 Oktober.

Syarikat itu menafikan dakwaan tersebut, dengan berhujah ia mengamalkan dasar pembakaran sifar yang ketat dan “tiada asas yang boleh disokong” untuk mencadangkan operasinya membawa risiko kebakaran yang lebih tinggi.

Namun, nasib orang utan yang masih tinggal kini di hujung tanduk, ujar Encik Phil Aikman, daripada kumpulan alam sekitar, Mighty Earth.

“Kawasan ini kini sudah hangus,” kata Encik Aikman, pada 15 Oktober.

“Orang utan yang kelaparan dan kekurangan air terpaksa diselamatkan dan dipindahkan,” tambah beliau.

Setakat 13 Oktober, 26 orang utan telah diselamatkan daripada kawasan HCV itu, ujar Ketua Agensi Pemuliharaan Sumber Asli Kalimantan Barat (BKSDA), Cik Murlan Dameria Pane.

Lebih banyak orang utan yang terkandas masih menunggu pemindahan. – Agensi berita.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Puluhan orang utan diselamatkan daripada kebakaran hutan IndonesiaOct 18, 2026 | 4:40 PM
Orang utan kelaparan diselamatkan daripada kebakaran hutan di IndonesiaOct 15, 2026 | 4:34 PM
haiwanIndonesiapembakaran hutan