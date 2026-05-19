Indonesia suntik 2 trilion rupiah sehari ke pasaran bon untuk stabilkan rupiah
May 19, 2026 | 1:06 PM
Menteri Kewangan Indonesia, Encik Purbaya Yudhi Sadewa, berkata dana sekitar Rp2 trilion sehari telah disediakan untuk memasuki pasaran bon untuk stabilkan rupiah. - Foto: AFP
JAKARTA: Pemerintah telah mula memasuki pasaran bon secara beransur-ansur untuk mengekalkan sentimen pelabur dan kestabilan rupiah.
Menteri Kewangan Encik Purbaya Yudhi Sadewa berkata dana sekitar Rp2 trilion (S$144.4 juta) sehari telah disediakan untuk memasuki pasaran hutang atau bon pemerintah.
