Perang Iran jejas Rupiah ke paras terendah dalam sejarah

Menteri Kewangan Indonesia, Encik Purbaya Yudhi Sadewa berkata tiada apa yang perlu dirisaukan, kerana Indonesia mempunyai “pengalaman dan pengetahuan untuk mengurangkan sebarang pergolakan” seperti krisis kewangan 2008, kejutan pasaran 2015 dan pandemik Covid-19 pada 2020. - Foto: REUTERS

JAKARTA: Perang Iran telah mendorong Rupiah (Rp) merosot ke paras terendah dalam sejarah mata wang Indonesia itu - melepasi ambang psikologi Rp 17,000 bagi setiap dolar Amerika Syarikat pada pagi 9 Mac.

Kadar tersebut menyamai paras terendah dalam sejarah Rp 17,300 yang dicatatkan semasa krisis kewangan Asia pada 1997 dan 1998.

Penurunan tersebut meletakkan pihak berkuasa Indonesia mungkin perlu menaikkan kadar faedah untuk menyokong mata wang dan mengekalkan inflasi di bawah kawalan di tengah-tengah lonjakan harga tenaga global.

Mata wang itu melepasi paras psikologi Rp 17,000 bagi setiap dolar Amerika pada pagi Isnin untuk diniagakan pada Rp 17,009, sebelum melantun semula kepada Rp 16,949 kemudian pada hari tersebut.

“Kita tidak berada dalam kemelesetan, apatah lagi krisis ekonomi. Ekonomi kita belum lagi perlahan,” kata Menteri Kewangan Encik Purbaya Yudhi Sadewa kepada pemberita pada 9 Mac.

“Kita masih berkembang, masih memecut. Itulah yang akan terus kita kekalkan dalam beberapa minggu akan datang.” tambahnya sambil berkata tiada apa yang perlu dirisaukan, kerana Indonesia mempunyai “pengalaman dan pengetahuan untuk mengurangkan sebarang pergolakan”, dengan memetik contoh seperti krisis kewangan 2008, kejutan pasaran 2015 dan pandemik Covid-19 pada 2020.

Pergolakan geopolitik yang dicetuskan oleh serangan Amerika dan Israel ke atas Iran telah menyekat perkapalan di Selat Hormuz.

Perang telah melonjakkan harga minyak mentah dunia daripada AS$70 setong sebelum peluru berpandu pertama dilancarkan pada 28 Februari kepada lebih AS$100 setong.

Malah, harga minyak mentah Brent meningkat kepada AS$117 setong pada satu ketika pada 9 Mac selepas Iran menamakan Encik Mojtaba Khamenei, sebagai pengganti bapanya yang dibunuh, Encik Ali Khamenei.

Pelantikan itu ditafsirkan sebagai tindakan penentangan yang menandakan bahawa Teheran tidak akan tunduk kepada tuntutan Amerika untuk perubahan kepimpinan, konflik akan berlarutan dan gangguan berterusan bekalan minyak dari Teluk Parsi.

Perbincangan di pelbagai negara tentang kemungkinan pelepasan rizab minyak kemudiannya memberi sedikit sokongan kepada harga minyak, dengan minyak mentah Brent diniagakan sekitar AS$104 setong pada petang 9 Mac.

Konflik Timur Tengah meningkatkan risiko inflasi di Indonesia dengan menjadikan minyak, gas dan bahan api import lebih mahal. Ini seterusnya meningkatkan harga pengangkutan serta kos pengeluaran dan pengedaran barangan di Indonesia.