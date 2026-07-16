JAKARTA: Pemerintah Indonesia mencadangkan supaya skim pembiayaan ibadah haji 2027 dikekalkan dengan komposisi 60:40, iaitu 60 peratus dibiayai menerusi manfaat dana haji yang diuruskan Badan Pengurusan Kewangan Haji (BPKH), manakala baki 40 peratus ditanggung jemaah melalui Bayaran Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Cadangan itu dikemukakan sebagai usaha memastikan kos yang perlu ditanggung bakal jemaah kekal berpatutan walaupun kos perkhidmatan haji di Arab Saudi dijangka terus meningkat.

Timbalan III Agensi Komunikasi Pemerintah (Bakom) Indonesia, Encik Kurnia Ramadhana, berkata cadangan berkenaan telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai sebahagian daripada penyediaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027.

“Pemerintah mengekalkan cadangan komposisi pembiayaan 60 peratus daripada nilai manfaat hasil pengurusan dana haji oleh BPKH dan 40 peratus daripada bayaran perjalanan ibadah haji yang dibayar jemaah.

“Skim ini bertujuan meringankan beban sebenar bakal jemaah di samping mengurangkan kesan kenaikan kos perkhidmatan haji di Arab Saudi,” katanya pada sidang media di Jakarta, pada 25 Julai.

Beliau berkata persiapan bagi musim haji 2027 dimulakan lebih awal supaya semua proses dapat dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan kerajaan Arab Saudi.

Menurutnya, pemerintah sudah menyediakan garis masa pelaksanaan haji, termasuk penyelarasan dengan jadual rasmi Arab Saudi dan penyediaan cadangan BPIH yang lengkap sebelum dibentangkan kepada DPR.

Selain mengekalkan skim pembiayaan, pemerintah turut merangka pelbagai langkah strategik bagi meningkatkan mutu pengurusan haji 2027.

Antara langkah yang dirancang ialah penyediaan pelaksanaan berdasarkan andaian kuota haji, memperkukuh pemeriksaan kelayakan kesihatan, mempercepat rundingan dengan syarikat penyedia perkhidmatan haji, menyediakan mekanisme pembiayaan sekiranya berlaku kenaikan kos penerbangan serta mempercepat pemindahan pemerintah yang menyokong operasi haji.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Malaysia, Bersatu, Pas, Negeri Sembilan, Pilihan Raya Negeri, PRN, logo

Bersatu tanding PRN N. Sembilan guna logo sendiri

Jul 16, 2026 | 3:14 PM
Setiap pembentangan dilengkapi dengan anggaran bajet untuk setiap orang.

Pembentangan 30 slaid jadi cara 15 ahli keluarga pilih destinasi percutian

Jul 15, 2026 | 5:58 PM
dera murid, minum kencing, pengurus pusat pendidikan

Bekas pengurus pusat pendidikan dera murid, paksa minum air kencing sendiri

Jul 9, 2026 | 6:58 PM
kredit karbon, Singapura Indonesia, perdagangan rentas sempadan

S’pura, Indonesia kerjasama dalam kredit karbon, permudah SME dagang rentas sempadan

Jul 6, 2026 | 8:02 PM
Singapore, Parliament, Parlimen, Gan Kim Yong, middle east conflict, konflik timur tengah, krisis, perang

Pemerintah umum pakej sokongan bantu rakyat, niaga harungi kenaikan kos

Apr 7, 2026 | 6:46 PM
jakarta, bandung, shopping raya, baju raya, kuih raya, whoosh

7 lokasi ‘wajib’ singgah di Jakarta untuk persiapan Aidilfitri

Jan 17, 2026 | 5:30 AM
Muhammad Ariq Haziq Mohd Johari antara 10 pemenang pertandingan robotik Dreambot Showdown anjuran bersama Yayasan Mendaki dan Universiti Teknologi dan Reka Bentuk Singapura (SUTD) pada acara Raikan Ilmu @Heartlands Julai lalu.

Daripada bermain Lego, pelajar kini upaya bina robot kereta

Dec 26, 2024 | 1:54 PM
Selebriti setempat, Syirah Jusni, kini sibuk melaksana tugas sebagai guru sepenuh masa dan menggalas tanggungjawab sebagai isteri sejak September 2023.

Aplikasi ‘MuzzMatch’ satukan Syirah Jusni dengan suami

Jun 17, 2024 | 5:30 AM
Sesi podcast Berita Harian menjelang pilihan raya Indonesia dihos bersama oleh (dari kiri) Timbalan Editor Berita, Cik Nur Adilah Mahbob dan Editor Bersekutu, Encik Mohd Nizam Ismail, bersama-sama panel penganalisis  Ehwal Antarabangsa di Solaris Strategies Singapore, Dr Mustafa Izzuddin; Dr Pradana Boy Zulian, Ketua Pusat Pengajian Islam dan Falsafah Universiti Muhammadiyah di Malang, Indonesia, dan Koresponden Berita Harian di Jakarta, Cik Ismira Lutfia Tisnadibrata yang menyertai podcast menerusi Zoom (kaca tv).

Kesan pilihan raya Indonesia bagi S’pura

Feb 13, 2024 | 5:30 AM
Sukar untuk membayangkan hidup tanpa peranti teknologi, tetapi kajian menunjukkan bahawa penggunaan teknologi secara berterusan boleh menyumbang kepada tekanan, justeru penting untuk meluang waktu melakukan proses detoks digital.

Jalani detoks digital demi kesihatan mental

Feb 7, 2024 | 5:30 AM

Encik Kurnia berkata aspek kesihatan bakal jemaah akan diberi perhatian lebih serius bagi mengurangkan jumlah jemaah yang mengalami masalah kesihatan atau meninggal dunia ketika berada di Tanah Suci.

“Pemeriksaan kelayakan kesihatan atau istithaah akan diperketat bagi mengurangkan jumlah jemaah yang jatuh sakit dan kematian sepanjang musim haji,” katanya.

Pada masa sama, latihan kepada petugas haji di peringkat pusat dan daerah akan diperkukuh bagi memastikan mutu perkhidmatan kepada jemaah terus meningkat.

Pemerintah juga berikrar menambah baik perkhidmatan kesihatan di Arab Saudi, memperkemas pengurusan penyembelihan dam, selain meningkatkan mutu penginapan, pengangkutan dan penyediaan makanan kepada jemaah.

Pengurusan di Mina turut akan dipertingkat melalui penggunaan kuota haji yang lebih optimum serta proses perolehan perkhidmatan yang lebih cekap dan telus.

“Semua langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan ibadah haji menjadi lebih selamat, selesa dan memenuhi keperluan jemaah,” katanya.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Indonesia, Encik Mochamad Irfan Yusuf, sebelum ini mencadangkan supaya BPIH 2027 dinaikkan kepada 107.3 juta rupiah ($8,350) bagi setiap jemaah, meningkat 19.9 juta rupiah berbanding 87.4 juta rupiah pada musim haji 2026.

Beliau berkata cadangan itu dibuat berdasarkan prinsip kecekapan, peningkatan mutu perkhidmatan dan kelestarian pengurusan ibadah haji.

Menurutnya, pengiraan kos dibuat berdasarkan andaian kadar pertukaran AS$1 ($1.29) bersamaan 17,500 rupiah dan satu Riyal Saudi bersamaan 4,666 rupiah.

Daripada jumlah 107.3 juta itu, sebanyak 60.89 juta rupiah atau 56.73 peratus diperuntukkan bagi kos operasi di Arab Saudi, manakala 46.45 juta rupiah atau 43.27 peratus lagi membabitkan kos operasi di Indonesia, termasuk tambang penerbangan.

Encik Irfan berkata kenaikan kos haji tidak dapat dielakkan berikutan penyusutan nilai rupiah, peningkatan tambang penerbangan, kos penginapan di Makkah dan Madinah, pengangkutan darat, kemudahan kesihatan, penyediaan makanan, pengurusan penginapan di Madinah serta kos tambahan berkaitan visa bagi jemaah gantian.

Cadangan pembiayaan dan kadar BPIH 2027 itu kini menunggu penelitian serta kelulusan DPR sebelum dimuktamadkan bagi musim haji akan datang. – Agensi berita.

Laporan berkaitan
Duta Saudi jamin jemaah umrah selamat meski konflik AS-Iran memuncakJul 14, 2026 | 1:56 PM
Indonesia bongkar dakwaan tipu dam, badal haji 1.4b rupiahJun 18, 2026 | 1:41 PM
hajiIndonesia