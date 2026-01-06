Pelancong berjalan di sepanjang jalan pasar sempena cuti Tahun Baru berhampiran Pantai Kuta di Bali, Indonesia, pada 1 Januari 2026 - Foto EPA

JAKARTA: Jumlah ketibaan pelancong asing ke Indonesia mencatatkan 1.2 juta lawatan pada November 2025, menurut data terkini Badan Pusat Statistik (BPS), sekali gus menunjukkan pemulihan berterusan sektor pelancongan negara itu meskipun berlaku penurunan berbanding bulan sebelumnya.

Timbalan Statistik Pengedaran dan Perkhidmatan BPS, Encik Pudji Ismartini, berkata jumlah tersebut mewakili penurunan sebanyak 11.12 peratus secara bulan ke bulan, namun meningkat 9.79 peratus berbanding tempoh sama tahun lalu.

“Jumlah ketibaan pelancong asing ke Indonesia mencapai 1.2 juta lawatan pada November 2025,” katanya dalam satu sidang media di Jakarta pada 5 Januari.

Secara kumulatif, Indonesia merekodkan 13.98 juta lawatan pelancong asing dari Januari hingga November 2025, meningkat 10.44 peratus berbanding tempoh yang sama pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan pemulihan berperingkat sektor pelancongan susulan pengukuhan mobiliti domestik dan prestasi hotel yang semakin stabil.

Dari segi pintu masuk, sebanyak 1.02 juta lawatan direkodkan melalui pintu masuk utama pada November, manakala 181,670 lawatan lagi dicatatkan melalui pintu sempadan. Ketibaan melalui pengangkutan udara kekal mendominasi dengan sumbangan 79.19 peratus, diikuti pengangkutan laut sebanyak 17.06 peratus dan darat 3.75 peratus.

Lapangan Terbang Antarabangsa I Gusti Ngurah Rai di Bali dan Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta di Banten kekal sebagai dua pintu masuk udara utama negara, menyumbang hampir 89 peratus atau 716,840 ketibaan pelancong asing pada bulan tersebut.

Namun, BPS memaklumkan berlaku penurunan ketibaan secara bulan ke bulan melalui Lapangan Terbang Ngurah Rai, sebahagiannya disebabkan pengurangan pelancong dari pasaran utama seperti Australia, India dan China.

Mengikut kumpulan kewarganegaraan, ketibaan pelancong asing secara tahunan meningkat bagi kebanyakan rantau. Pelawat dari Asia di luar Asean mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebanyak 16.39 peratus, diikuti Afrika 15.83 peratus dan Asia Barat 14.99 peratus. Sebaliknya, ketibaan dari Eropah mencatatkan penurunan 3.63 peratus.

Secara bulanan, hampir semua rantau mencatatkan penurunan, dengan pelawat dari Eropah merekodkan penurunan paling ketara iaitu 29.43 peratus, diikuti Afrika 18.50 peratus. Asia Barat menjadi satu-satunya rantau yang mencatatkan peningkatan, naik 23.42 peratus.

Dari segi kewarganegaraan, pelancong dari Malaysia kekal sebagai penyumbang terbesar dengan 207,040 lawatan atau 17.27 peratus, diikuti Australia sebanyak 135,220 lawatan, Singapura 126,250 lawatan dan China 105,510 lawatan sepanjang November.

Sementara itu, pelancongan domestik terus menjadi tulang belakang industri pelancongan Indonesia. BPS melaporkan perjalanan pelancong tempatan mencapai 96.45 juta perjalanan pada November, meningkat 19.64 peratus berbanding tempoh sama tahun lalu. Secara keseluruhan, jumlah perjalanan domestik dari Januari hingga November 2025 mencecah 1.09 bilion, melepasi rekod setahun penuh 2024.