Kematian doktor pelatih keempat dalam dua bulan di Indonesia desak perubahan sekitaran kerja
May 6, 2026 | 3:03 PM
Doktor pelatih itu dilaporkan menghidap jangkitan paru-paru, namun terus bekerja tanpa mengambil cuti sakit, walaupun keadaannya semakin teruk. - Foto PIXABAY
JAKARTA: Kematian terbaharu seorang lagi doktor pelatih atau ‘intern’ di Indonesia, yang didakwa dikaitkan dengan bebanan kerja yang berlebihan, merupakan kematian keempat seumpama itu dalam masa hanya dua bulan.
Ini telah mempertingkatkan tumpuan terhadap program pelatih perubatan negara itu, dengan para pemerhati mendesak reformasi segera bagi memperbaiki keadaan bekerja dan perlindungan pelatih.
