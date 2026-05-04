JAKARTA: Indonesia mencatat lonjakan kes malaria tertinggi pada 2025, didorong oleh pergerakan penduduk dan perubahan iklim yang menghambat usaha pembasmian penyakit itu, terutama di Papua.

Kementerian Kesihatan merekod 706,000 kes malaria di seluruh Indonesia – satu peningkatan berbanding 543,000 kes pada 2024 dan 418,000 kes pada 2023.