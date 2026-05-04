Indonesia catat rekod tertinggi kes malaria di sebalik usaha atasinya
706,000 kes malaria dicatat pada 2025, berbanding 543,000 pada 2024
May 4, 2026 | 2:34 PM
Foto fail menunjukkan seorang bayi diberi suntikan bagi mencegah malaria. - Foto REUTERS
JAKARTA: Indonesia mencatat lonjakan kes malaria tertinggi pada 2025, didorong oleh pergerakan penduduk dan perubahan iklim yang menghambat usaha pembasmian penyakit itu, terutama di Papua.
Kementerian Kesihatan merekod 706,000 kes malaria di seluruh Indonesia – satu peningkatan berbanding 543,000 kes pada 2024 dan 418,000 kes pada 2023.
