Dalam hantaran pada 23 November di Instagramnya, pengerusi tersingkir Nahdlatul Ulama (NU) Yahya Cholil Staquf (tengah) menegaskan tidak akan meletak jawatan setelah NU memintanya meletak jawatan kerana mengundang seorang cendekiawan Amerika Syarikat yang dikenali kerana sokongannya bagi Israel semasa perang Gaza. - Foto Instagram yahyacholilstaquf