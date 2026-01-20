Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Sindiket jual bayi baru lahir di Sumatera guna Facebook dan TikTok, 9 individu ditahan

Ketua Polis Medan, Jean Calvijn Simanjuntak, ketika sidang media berhubung kes pemerdagangan bayi di Medan. - Foto Polis Medan

Ketua Polis Medan, Jean Calvijn Simanjuntak, ketika sidang media berhubung kes pemerdagangan bayi di Medan. - Foto Polis Medan

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Sindiket jual bayi baru lahir di Sumatera guna Facebook dan TikTok, 9 individu ditahan

Sindiket jual bayi baru lahir di Sumatera guna Facebook dan TikTok, 9 individu ditahan

MEDAN: Polis di Medan, Sumatera Utara, menahan sembilan individu dan kini memburu tiga lagi suspek yang dipercayai terlibat dalam sindiket pemerdagangan bayi yang beroperasi melalui skim pengambilan anak angkat secara haram di media sosial.

Ketua Polis Medan, Encik Jean Calvijn Simanjuntak, berkata para suspek, yang dikenal pasti dengan inisial HD, HT, J, BS, HR, VL, N, K dan S, dipercayai telah menjual sekurang-kurangnya dua bayi dengan harga antara 9 juta rupiah ($682) hingga 25 juta rupiah setiap seorang.

Ketika serbuan dilakukan, kumpulan itu dikatakan sedang bersiap sedia untuk menjual seorang bayi lagi.

“Suspek memasarkan bayi melalui kumpulan Facebook dan TikTok.

“Sindiket ini beroperasi dengan struktur yang tersusun dan terancang,” kata beliau dalam satu sidang media pada 15 Januari.

Menurut polis, bayi-bayi berkenaan dijual kepada pembeli di beberapa bandar di Sumatera Utara, selain Pekanbaru di Riau dan juga Aceh. Siasatan turut mengenal pasti kewujudan rangkaian pembeli yang lebih luas, merentasi wilayah.

“Siasatan masih diteruskan dan kami sedang memburu tiga lagi suspek yang dikenali sebagai X, Y dan Z, yang dipercayai sebahagian daripada rangkaian sindiket ini,” tambah Encik Jean.

Kes itu terbongkar susulan maklumat awam apabila penduduk melaporkan aktiviti mencurigakan di sebuah rumah sewa di Jalan Pintu Air IV, daerah Medan Johor.

Menurut jiran-jiran, beberapa wanita hamil sering dilihat keluar masuk rumah berkenaan dalam tempoh tertentu, menimbulkan kecurigaan.

Encik Jean berkata maklumat awal yang diterima pihak berkuasa menunjukkan seorang suspek wanita, BS, yang sedang hamil, pada awalnya dipercayai ditahan tanpa kerelaannya di rumah berkenaan.

Namun, ketika serbuan dilakukan, polis mendapati wanita itu tidak dikurung, sebaliknya sedang menunggu waktu melahirkan anak di lokasi berkenaan.

“BS telah bersetuju untuk menjual bayinya kepada sindiket dengan bayaran 9 juta rupiah.

“Bayi itu kemudiannya dirancang untuk dijual semula kepada pembeli dengan harga 20 juta rupiah,” katanya.

Menurut polis, BS bersetuju dengan perjanjian itu akibat tekanan kewangan yang teruk.

Beliau dilaporkan tidak bekerja selama dua tahun dan bercadang menggunakan wang tersebut untuk menampung kos pemprosesan dokumen bagi mendapatkan pekerjaan di Malaysia.

Siasatan mendapati sindiket itu diketuai oleh HD, yang berperanan menyelaras operasi dan rundingan.

HD dikatakan mengarahkan pembantu rumahnya, HT, untuk mencari pembeli berpotensi melalui platform media sosial.

Setelah pembeli dikenal pasti, HD sendiri akan menghubungi mereka untuk rundingan harga.

Pihak berkuasa turut mendedahkan bahawa bayi-bayi berkenaan diperdagangkan ketika masih berusia beberapa hari, dengan bayi yang lebih muda biasanya dijual pada harga lebih tinggi.

Sindiket itu lazimnya menyasarkan wanita hamil yang menghadapi kesempitan hidup, termasuk mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau sokongan keluarga.

“Wanita-wanita ini dipujuk dengan janji bayaran tunai jika mereka bersetuju menyerahkan bayi yang bakal dilahirkan,” kata Encik Jean, sambil menambah bahawa sindiket itu turut bekerjasama dengan seorang bidan bagi mengenal pasti ibu mengandung yang sanggup menyerahkan bayi mereka.

Penahanan terbaru ini berlaku hanya beberapa bulan selepas polis Medan menumpaskan satu lagi sindiket pemerdagangan bayi yang beroperasi dengan modus operandi hampir sama.

Dalam kes tersebut, lapan suspek ditahan pada 17 September 2025 atas dakwaan memperdagangkan sekurang-kurangnya lapan bayi sejak 2023.

Dalam operasi itu, polis menahan suspek yang dikenali sebagai PT, JS, MBS, AM, SR, MS, BDS dan SSE, dan mendapati bayi-bayi berkenaan dijual pada harga antara 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah setiap seorang.

Polis turut menyelamatkan seorang bayi lelaki berusia tiga hari yang dipercayai sedang ditawarkan untuk dijual oleh ibunya sendiri.

Siasatan kes terdahulu juga mendapati sindiket berkenaan bekerjasama dengan bidan, serta menyasarkan wanita yang berada dalam kesempitan hidup atau hamil di luar perkahwinan, satu pola yang dilihat berulang dalam kes terbaru ini.

Pihak polis menegaskan bahawa siasatan akan diteruskan bagi membongkar sepenuhnya rangkaian pemerdagangan bayi tersebut, termasuk mengenal pasti pembeli dan mana-mana pihak profesional yang terlibat.