Musofa, salah satu badak Jawa jantan terakhir di dunia, mati tidak lama selepas pemindahan ari habitat liar ke Kawasan Kajian dan Pemuliharaan Badak Jawa di Taman Negara Ujung Kulon, Banten, sebahagian daripada usaha menyelamatkan spesies yang kritikal terancam. Taman Negara Ujung Kulon memaklumkan badak tersebut mati pada 7 November, dua hari selepas tiba di pusat pemuliharaan itu. - Foto TAMAN NEGARA UJUNG KULON