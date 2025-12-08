Badak sumbu Jawa yang sangat terancam, Musofa, mungkin telah pergi, tetapi jasadnya kini diabadikan demi kelangsungan spesiesnya. Bahan biologi seperti sampel genetik, rangka, tanduk dan kulitnya telah diawet di sebuah sekolah veterinar di Bogor, Jawa Barat, dan akan menjadi elemen penting dalam usaha pemuliharaan spesies tersebut.
Musofa, seekor badak jantan Rhinoceros sondaicus, mati pada 7 November, dua hari selepas pemindahan bersejarahnya dari habitat asalnya di Taman Negara Ujung Kulon di hujung barat Pulau Jawa ke Kawasan Kajian dan Pemuliharaan Badak Jawa (JRSCA) yang juga terletak dalam taman negara itu.
Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg