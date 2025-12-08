SPH Logo mobile
Usaha selamatkan spesies terancam badak ‘Musofa’ bagi program pembiakan tidak kesampaian

badak sumbuAlam Sekitaran
Dec 8, 2025 | 5:31 AM
Musofa, salah satu badak Jawa jantan terakhir di dunia, mati tidak lama selepas pemindahan ari habitat liar ke Kawasan Kajian dan Pemuliharaan Badak Jawa di Taman Negara Ujung Kulon, Banten, sebahagian daripada usaha menyelamatkan spesies yang kritikal terancam. Taman Negara Ujung Kulon memaklumkan badak tersebut mati pada 7 November, dua hari selepas tiba di pusat pemuliharaan itu.
Badak sumbu Jawa yang sangat terancam, Musofa, mungkin telah pergi, tetapi jasadnya kini diabadikan demi kelangsungan spesiesnya. Bahan biologi seperti sampel genetik, rangka, tanduk dan kulitnya telah diawet di sebuah sekolah veterinar di Bogor, Jawa Barat, dan akan menjadi elemen penting dalam usaha pemuliharaan spesies tersebut.

Musofa, seekor badak jantan Rhinoceros sondaicus, mati pada 7 November, dua hari selepas pemindahan bersejarahnya dari habitat asalnya di Taman Negara Ujung Kulon di hujung barat Pulau Jawa ke Kawasan Kajian dan Pemuliharaan Badak Jawa (JRSCA) yang juga terletak dalam taman negara itu.

