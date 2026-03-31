DUBAI: Teheran mendesak Houthi supaya bersiap sedia bagi kempen menentang perkapalan di Laut Merah, bergantung kepada peningkatan selanjutnya oleh Amerika Syarikat dalam perangnya ke atas Iran, kata seorang pegawai Eropah yang biasa dengan perkara itu.

Para pemimpin Houthi yang berpangkalan di Yaman, sebuah kumpulan militan yang disokong oleh Iran, sedang mempertimbangkan pilihan untuk tindakan yang lebih agresif selepas melancarkan peluru berpandu balistik ke Israel, kata para pegawai yang tidak mahu nama mereka disebutkan.