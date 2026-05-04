Iran beri amaran AS langgar gencatan senjata jika iringi kapal di Selat Hormuz
Menteri Luar Jerman tuntut selat dibuka semula
May 4, 2026 | 4:25 PM
Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, menyifatkan usaha untuk membebaskan kapal-kapal yang terkandas di Selat Hormuz sebagai “tindakan kemanusiaan”. - Foto REUTERS
WASHINGTON: Iran memberi amaran pada 4 Mei bahawa ia akan menganggap sebarang percubaan Amerika Syarikat untuk campur tangan di Selat Hormuz sebagai pelanggaran gencatan senjata.
Amaran itu dikeluarkan ekoran kenyataan Presiden Donald Trump bahawa Amerika akan mula mengiringi kapal-kapal yang melalui laluan air yang disekat itu.
