WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, berkata sekatan laut Amerika terhadap Iran boleh berlarutan selama beberapa bulan, ketika harga minyak pada 29April melonjak ke paras tertinggi dalam tempoh lebih empat tahun.

Kenyataan itu dibuat ketika usaha diplomatik antara Washington dan Tehran terus buntu selepas beberapa percubaan rundingan gagal membuahkan hasil. Encik Trump turut mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Russia, Vladimir Putin, yang memberi amaran mengenai “kesan merosakkan” jika Amerika Syarikat dan Israel menyambung semula perang terhadap Iran.