Trump: Sekatan laut ke atas Iran boleh berlarutan berbulan-bulan, harga minyak melonjak
Trump: Sekatan laut ke atas Iran boleh berlarutan berbulan-bulan, harga minyak melonjak
Apr 30, 2026 | 12:05 PM
Trump: Sekatan laut ke atas Iran boleh berlarutan berbulan-bulan, harga minyak melonjak
Seorang wanita memegang poster yang memaparkan Pemimpin Agung baharu Iran, Mojtaba Khamenei, semasa perhimpunan di Teheran, Iran, pada 29 April 2026. - Foto REUTERS
WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, berkata sekatan laut Amerika terhadap Iran boleh berlarutan selama beberapa bulan, ketika harga minyak pada 29April melonjak ke paras tertinggi dalam tempoh lebih empat tahun.
Kenyataan itu dibuat ketika usaha diplomatik antara Washington dan Tehran terus buntu selepas beberapa percubaan rundingan gagal membuahkan hasil. Encik Trump turut mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Russia, Vladimir Putin, yang memberi amaran mengenai “kesan merosakkan” jika Amerika Syarikat dan Israel menyambung semula perang terhadap Iran.
