TEHERAN: Iran mendakwa Amerika Syarikat “pada dasarnya” telah menerima cadangan 10 perkara yang bertujuan menamatkan konflik antara kedua-dua negara, sekali gus membuka laluan kepada rundingan damai yang dijadual bermula di Islamabad, Pakistan.

Menurut laporan media pemerintah Iran, Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran memaklumkan bahawa cadangan tersebut akan menjadi rangka kerja utama bagi rundingan yang bertujuan memuktamadkan perjanjian lebih menyeluruh.