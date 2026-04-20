Topic followed successfullyGo to BHku
Iran enggan sertai rundingan baharu dengan AS
Iran sahkan AS rampas kapal, beri amaran akan bertindak balas
Apr 20, 2026 | 11:20 AM
Rakaman menunjukkan kapal kargo berbendera Iran, Touska, ketika dipintas oleh kapal pemusnah USS Spruance (DDG 111) di utara Laut Arab berhampiran Teluk Oman, dalam video yang dikeluarkan pada 19 April 2026 selepas kapal itu cuba melanggar sekatan laut Amerika Syarikat. - Foto REUTERS
WASHINGTON: Iran dilaporkan tidak mempunyai rancangan untuk menyertai pusingan rundingan baharu dengan Amerika Syarikat, beberapa hari sebelum tempoh gencatan senjata di Asia Barat berakhir.
Media rasmi Iran melaporkan keputusan itu dibuat susulan tindakan Presiden Donald Trump mengarahkan delegasi Amerika ke Pakistan untuk meneruskan rundingan, walaupun ketegangan antara kedua-dua pihak terus meningkat.
Laporan berkaitan
Selat Hormuz disekat, perbincangan damai masih rapuh Apr 19, 2026 | 2:29 PM
Trump: Sekatan AS kekal jika tiada perjanjian tercapaiApr 18, 2026 | 1:52 PM