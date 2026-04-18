Topic followed successfullyGo to BHku
Trump: Sekatan AS kekal jika tiada perjanjian tercapai
Iran ancam tutup semula Hormuz jika sekatan diteruskan ke atas pelabuhan
Apr 18, 2026 | 1:52 PM
Kapal tangki berbendera Malta, Agios Fanourios I, tiba di perairan Iraq selepas belayar melalui Selat Hormuz. Iran mengancam untuk menutup Selat Hormuz sekali lagi jika sekatan ke atas pelabuhannya diteruskan. - Foto REUTERS
WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, berkata bahawa beliau merancang untuk mengekalkan sekatan ke atas pelabuhan Iran jika perjanjian damai dengan Teheran tidak dicapai.
Berkata demikian pada 17 April, Encik Trump menambah bahawa beliau mungkin tidak melanjutkan gencatan senjata selepas tamat tempohnya.
Laporan berkaitan
PM Wong: Sekatan haram Selat Hormuz akan wujudkan preseden berbahaya Apr 18, 2026 | 10:57 AM
Jualan bahan api marin di S’pura naik pada Mac di sebalik krisis bekalan minyakApr 14, 2026 | 5:53 PM