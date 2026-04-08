Topic followed successfullyGo to BHku
Iran kemuka pelan damai 10 perkara, tuntut AS tarik semua sekatan
Apr 8, 2026 | 9:51 AM
Orang ramai mengibarkan bendera ketika berkumpul susulan pengumuman gencatan senjata selama dua minggu dalam konflik Iran, di Teheran, 8 April 2026. - Foto REUTERS
TEHERAN: Iran mengemukakan pelan 10 perkara sebagai asas untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat, dengan tuntutan utama agar Washington menerima program pengayaan uranium negara itu serta menarik balik semua sekatan ekonomi yang dikenakan sejak sekian lama.
Dalam satu kenyataan rasmi, republik Islam itu turut mendakwa pelan tersebut sebagai satu “kemenangan diplomatik”, sambil menegaskan bahawa ia menuntut pengiktirafan terhadap kawalan Iran ke atas Selat Hormuz, di samping penerimaan terhadap hak pengayaan nuklear dan pemansuhan sekatan utama serta sekatan tambahan oleh Amerika Syarikat.
