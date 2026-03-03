Kepulan asap kelihatan susulan letupan yang dilaporkan berlaku di Teheran pada 3 Mac 2026. Amerika Syarikat dan Israel mula melancarkan serangan ke atas Iran pada 28 Februari, mengorbankan Pemimpin Tertinggi Iran serta beberapa pemimpin kanan tenteranya, sekali gus mendorong pihak berkuasa Iran melancarkan serangan balas ke atas Israel dan negara-negara di rantau Teluk - Foto AFP

Iran tutup Selat Hormuz, kedutaan AS di Riyadh diserang Iran beri amaran akan serang kapal yang melalui Selat Hormuz, langkah berisiko ganggu 20% bekalan minyak dunia

TEHERAN: Iran mengumumkan bahawa Selat Hormuz kini ditutup dan memberi amaran bahawa Teheran akan melepaskan tembakan ke atas mana-mana kapal yang cuba melalui laluan strategik itu, ketika ketegangan memuncak susulan serangan yang diterajui Amerika Syarikat ke atas Iran.

Amaran tersebut dibuat ketika Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, memberi bayangan bahawa operasi ketenteraan Washington boleh berlanjutan lebih lama daripada jangkaan awal.

Kenyataan Encik Trump itu dikeluarkan ketika Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mula melaksanakan serangan serentak di Teheran dan Beirut. Tentera Udara Israel dilaporkan melancarkan serangan bersasar terhadap apa yang disifatkan sebagai sasaran ketenteraan rejim Iran dan kumpulan Hezbollah.

Hezbollah yang merupakan sekutu utama Teheran melancarkan peluru berpandu dan dron ke arah Israel, mendorong Israel membalas dengan serangan udara besar-besaran ke atas pinggir selatan Beirut yang dikuasai kumpulan itu. Agensi berita rasmi Lebanon NNA, melaporkan sekurang-kurangnya 31 orang terbunuh dan 149 lagi cedera akibat serangan tersebut.

Langkah Teheran menutup Selat Hormuz itu berpotensi menjejaskan 20 peratus aliran minyak dunia serta melonjakkan harga tenaga global. Penutupan itu uga dilihat sebagai pelaksanaan ancaman lama Iran untuk menyekat laluan strategik itu sebagai tindak balas terhadap sebarang serangan ke atas Republik Islam berkenaan.

Qatar, antara pengeksport utama gas asli cecair dunia, menghentikan pengeluaran berikutan kebimbangan keselamatan penghantaran melalui Selat Hormuz. Arab Saudi pula menutup penapisan minyak terbesar negara itu selepas serangan dron mencetuskan kebakaran di kemudahan tenaga.

Di rantau Teluk, ketegangan turut dirasai apabila dua dron menyerang Kedutaan Amerika di Riyadh, Arab Saudi manakala letupan kuat kedengaran di Dubai, Samha di Amiriah Arab Bersatu dan Doha di Qatar.

Encik Trump berkata Amerika akan membalas “tidak lama lagi” selepas dron yang disyaki milik Iran menyerang Kedutaan Amerika di Riyadh itu yang menyebabkan kerosakan kecil dan kebakaran terhad.

Tentera udara Qatar menembak jatuh dua pesawat yang memasuki ruang udara dari Iran pada 2 Mac, kata kementerian pertahanan Doha selepas republik Islam itu sebelum ini menyasarkan kemudahan gas di negara Teluk tersebut.

Konflik yang tercetus sejak 28 Februari susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas Iran telah mengheret rantau Teluk ke dalam ketidakstabilan yang semakin serius sehingga 3 Mac. Puluhan orang awam dilaporkan terbunuh di Iran, Israel dan Lebanon manakala ruang udara di beberapa negara ditutup dan laluan perkapalan terganggu.

Komando Pusat Amerika Syarikat turut memaklumkan bahawa Kuwait tersilap menembak jatuh tiga jet pejuang F-15E milik Amerika ketika serangan balas Iran. Semua enam kru pesawat berjaya keluar dan diselamatkan.

Tentera Amerika juga menyatakan lebih 1,250 sasaran di Iran telah diserang dan 11 kapal Iran dimusnahkan. Enam anggota tentera Amerika dilaporkan terbunuh setakat ini dalam serangan balas Iran di Kuwait.

Di Tel Aviv, letupan kuat dilaporkan apabila sistem pertahanan udara Israel memintas peluru berpandu Iran. Israel turut menyatakan bahawa ia menyerang kompleks yang menempatkan penyiar rasmi Iran, IRIB, di Teheran.