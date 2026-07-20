TEL AVIV: Pemerintah Israel mengecam kenyataan Datuk Bandar New York, Encik Zohran Mamdani, yang berkata beliau sedang meneliti kemungkinan mengarahkan polis bandar raya itu menahan Perdana Menteri Israel, Encik Benjamin Netanyahu, sekiranya pemimpin berkenaan menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) di New York pada September ini.

Pejabat Perdana Menteri Israel dalam kenyataan di platform X menyifatkan kenyataan Encik Mamdani sebagai cubaan mengalih perhatian daripada isu pentadbirannya sendiri.

“Mamdani sepatutnya menumpukan perhatian kepada kerosakan yang berpunca daripada dasar-dasarnya di New York.

“Seperti Karim Khan (Pendakwa Raya Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) yang mengetuai permohonan waran tangkap terhadap Netanyahu sebelum digantung susulan dakwaan salah laku seksual), Mamdani dilihat cuba mengalih perhatian awam daripada kelemahannya dengan menyerang pemimpin negara Yahudi dan satu-satunya demokrasi di Asia Barat,” menurut kenyataan itu.

Encik Mamdani, dalam wawancara bersama The New York Times yang disiarkan 18 Julai lalu, berkata beliau sedang mendapatkan pandangan Jabatan Undang-Undang Bandar Raya New York bagi menentukan sama ada beliau mempunyai kuasa untuk mengarahkan Jabatan Polis New York (NYPD) menahan seorang pemimpin asing.

“Saya percaya Perdana Menteri Netanyahu sepatutnya berada di The Hague. Beliau ialah penjenayah perang yang telah didakwa oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC),” katanya.

Beliau menegaskan pentadbirannya akan bertindak mengikut had kuasa yang dibenarkan undang-undang.

“Apa sahaja yang dibenarkan undang-undang di New York, itulah yang akan kami lakukan. Kami tidak akan mencipta undang-undang baharu,” katanya.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
pemain islam piala dunia

Dari padang ke hati: Bagaimana pemain bola sepak Muslim lahirkan rasa syukur di pentas dunia  

Jul 19, 2026 | 5:30 AM
Menteri Negara (Perdagangan dan Perusahaan merangkap Pembangunan Negara), Encik Alvin Tan, (tengah, berbaju hijau) bergambar dengan peserta acara ‘Cats’ Day Out’ di Wisma Geylang Serai pada 18 Julai. Antara yang hadir membawa kucing peliharaan ialah Anggota Parlimen (AP) GRC Pasir Ris-Changi, Encik Sharael Taha (empat dari kanan).

Sekitar 66,000 kucing peliharaan dilesen sejak Sep 2024

Jul 18, 2026 | 5:47 PM
DBS POSB, card, discount, promotion

Diskaun $3 untuk beras, telur bagi pengguna kad DBS, POSB

Jul 18, 2026 | 2:42 PM
Jumlah ganja, heroin dan Ice yang dirampas semasa operasi yang dijalankan dari 12 hingga 17 Julai berpotensi membekal dadah kepada 228 penyalah guna dadah selama seminggu, kata CNB.

100 suspek kesalahan dadah diberkas dalam operasi CNB serata S’pura

Jul 17, 2026 | 9:22 PM
Datuk Onn Hafiz yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Machap, mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Johor pada 12 Julai.

Istiadat angkat sumpah jawatan Exco Johor dijadual pada 18 Julai

Jul 17, 2026 | 9:20 PM
Permit kerja dua pekerja Bangladesh di Singapura telah dibatalkan selepas mereka membuat hantaran berunsur ekstremis di media sosial, dan disiasat oleh Jabatan Keselamatan Dalam Negeri (ISD) pada Julai.

2 warga Bangladesh dibatal permit kerja dek fahaman melampau

Jul 17, 2026 | 3:00 PM
Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim (tengah) beramah mesra dengan dua Duta Bahasa baru, Encik Kamal Ashraf Kamil Jumat (kiri) dan Cik Anis Qurratu’aini Azman (kanan) di sidang media Bulan Bahasa 2026 di The Pod, Lembaga Perpustakaan Negara (NLB) pada 17 Julai.

Bulan Bahasa 2026 beri lebih tumpuan pada belia, AI

Jul 17, 2026 | 7:50 PM
Keserasian dan perpaduan pasukan Sepanyol merupakan antara senjata utama dalam kejayaan Piala Dunia sejauh ini. Keteguhan pertahanan mereka membenarkan jentera serangan berikan tumpuan sepenuhnya menjaringkan gol.

Benteng kebal Sepanyol taruhan utama julang piala

Jul 19, 2026 | 5:30 AM
pasar basah, projek pelajar, generasi muda, Common Gatherers

Pengalaman teman ibu masa kecil cetus inspirasi galak anak muda ke pasar basah

Jul 20, 2026 | 5:30 AM
masyarakat melayu singapura

Usaha tingkat ekonomi masyarakat Melayu langkaui soal pendapatan

Jul 17, 2026 | 5:30 AM

Ini bukan kali pertama Encik Mamdani mengemukakan pendirian sedemikian.

Ketika berkempen untuk jawatan datuk bandar pada 2025, beliau turut berjanji akan menguatkuasakan waran tangkap ICC terhadap Encik Netanyahu serta Presiden Russia, Encik Vladimir Putin, sekiranya mereka berada di New York.

Perhimpunan Agung PBB dijadual berlangsung pada September di ibu pejabat PBB di New York dan lazimnya menghimpunkan pemimpin dari seluruh dunia.

Pejabat Netanyahu turut mengulangi pendirian Israel bahawa ICC tidak mempunyai bidang kuasa terhadap Israel mahupun Amerika Syarikat.

“ICC ialah mahkamah palsu yang tidak mempunyai bidang kuasa terhadap rakyat Amerika Syarikat atau Israel. Waran tangkap terhadap Perdana Menteri Netanyahu dikeluarkan oleh bekas Pendakwa Raya ICC yang telah tercemar reputasinya, Karim Khan,” menurut kenyataan itu.

Pejabat itu turut mendakwa waran tangkap berkenaan dikeluarkan hanya beberapa hari sebelum tuduhan salah laku seksual terhadap Khan didedahkan kepada umum, sambil menyifatkannya sebagai cubaan mengalih perhatian daripada siasatan terhadap beliau.

Pada November 2024, ICC mengeluarkan waran tangkap terhadap Encik Netanyahu selepas mendapati terdapat alasan munasabah untuk mempercayai beliau bertanggungjawab terhadap jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan berkaitan operasi ketenteraan Israel di Gaza selepas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Bagaimanapun, beberapa pakar undang-undang antarabangsa mempersoalkan sama ada Datuk Bandar New York mempunyai kuasa sah untuk mengarahkan penahanan seorang ketua kerajaan asing.

Profesor Undang-undang Antarabangsa Universiti Yale, Encik Harold Hongju Koh, berkata keadaan itu boleh menjadi “permainan siapa mengalah dahulu” antara EncikMamdani dengan pentadbiran Presiden Donald Trump serta Encik Netanyahu.

Menurut beliau, Netanyahu akan menikmati kekebalan sebagai ketua pemerintah ketika berada di kawasan ibu pejabat PBB, namun secara teori boleh terdedah kepada tindakan undang-undang ketika berada di luar kawasan itu.

“Persoalan sebenar ialah sama ada Netanyahu sanggup berdepan situasi sedemikian. Begitu juga Mamdani,” katanya.

Amerika Syarikat bukan negara anggota ICC dan tidak mengiktiraf bidang kuasa mahkamah itu.

Pentadbiran Presiden Donald Trump sebelum ini turut mengumumkan usaha untuk melemahkan peranan ICC.

Encik Netanyahu pula menolak ancaman Encik Mamdani dan berkata beliau tidak bimbang dengan kenyataan tersebut.

Dalam wawancara bersama stesen radio Amerika Syarikat, beliau menuduh Encik Mamdani menyokong Hamas serta gagal mempertahankan Israel.

“Saya fikir beliau perlu melihat siapa yang dikutuk dan siapa yang dipujinya. Beliau mengutuk Israel, satu-satunya demokrasi yang berdiri bersama nilai Amerika.

“Siapa yang beliau sokong? Hamas, yang secara terbuka menyeru pembunuhan setiap orang Yahudi di dunia dan melakukan pembunuhan beramai-ramai paling buruk terhadap orang Yahudi sejak Holocaust,” kata Encik Netanyahu.

Sementara itu, Duta Israel ke PBB, Encik Danny Danon, berkata Netanyahu tetap akan menghadiri Perhimpunan Agung PBB dan menyampaikan ucapan bagi mempertahankan hak Israel untuk melindungi rakyatnya daripada ancaman keselamatan. - Agensi berita

Laporan berkaitan
Datuk bandar NY gesa kerabat Diraja Britain pulangkan berlian bersejarah kepada IndiaApr 30, 2026 | 9:45 AM
MAYORNew YorkBenjamin Netanyahu