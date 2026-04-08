Topic followed successfullyGo to BHku
Israel sokong gencatan senjata AS–Iran, tidak libatkan Lebanon
Apr 8, 2026 | 2:56 PM
Orang ramai berjalan melepasi sebuah kafe yang rosak akibat serangan Israel di Sidon, Lebanon, 8 April 2026. - Foto REUTERS
TEL AVIV: Israel menyatakan sokongan terhadap keputusan Amerika Syarikat menggantung serangan ke atas Iran selama dua minggu, namun menegaskan bahawa gencatan senjata tersebut tidak merangkumi Lebanon.
Dalam satu kenyataan rasmi, pejabat Benjamin Netanyahu berkata Israel menyokong langkah Presiden Donald Trump untuk menangguhkan serangan, dengan syarat Iran membuka laluan perkapalan dan menghentikan semua serangan di rantau tersebut.
