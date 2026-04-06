Kos perang Israel dengan Iran dan Hezbollah cecah AS$15b
Apr 6, 2026 | 2:58 PM
Petugas kecemasan menjalankan operasi di sisi sebuah bangunan yang rosak di lokasi serangan susulan bedilan peluru berpandu yang dilancarkan dari Iran, di tengah konflik Amerika Syarikat dan Israel dengan Iran, di Tel Aviv, Israel pada 6 April 2026. - Foto REUTERS
TEL AVIV: Israel dilapor menanggung kos sekitar AS$15 bilion ($19.29 bilion) sejak perang melibatkan Iran dan kumpulan Hezbollah di Lebanon bermula, di tengah-tengah tekanan ketenteraan dan ekonomi ke atas negara itu terus meningkat, tanpa sebarang petanda konflik itu akan reda dalam masa terdekat.
Akhbar perniagaan berbahasa Ibrani dari Israel, Calcalist, yang dipetik agensi berita, Anadolu Ajansi, melaporkan jumlah itu bersamaan kira-kira 47 bilion shekel (AS$15 bilion) dan dijangka terus meningkat jika perang berlanjutan atau pusingan pertempuran baharu tercetus lagi.
