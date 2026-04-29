JAKARTA: Kementerian Pengangkutan Indonesia meminta penjelasan dari pengurusan syarikat teksi untuk disoal siasat berikutan laporan yang sebuah teksi terbabit dalam urutan kejadian yang membawa kepada perlanggaran kereta api di Stesen Bekasi Timur, Jawa Barat, yang mengorbankan 16 orang.

Ketua Pengarah Pengangkutan Darat, Encik Aan Suhanan, berkata kementerian itu sudah memanggil pengurusan Xanh SM, yang juga dikenali sebagai Green SM, untuk mendapatkan penjelasan berhubung insiden pada 27 April lalu.

