Jakarta siasat kaitan teksi elektrik dalam nahas kereta api Bekasi
Indonesia sedia 4 trilion rupiah baik pulih 1,800 lintasan kereta api
Apr 29, 2026 | 2:50 PM
Penduduk melihat teksi elektrik Green SM yang rosak selepas dikatakan terbabit dalam nahas dengan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur, Jawa Barat, pada 28 April. Kementerian Pengangkutan Indonesia meminta penjelasan daripada pengurusan Green SM dan menyiasat peranan pengendali teksi itu dalam tragedi yang mengorbankan 16 penumpang. - Foto Fakhri Hermansyah
JAKARTA: Kementerian Pengangkutan Indonesia meminta penjelasan dari pengurusan syarikat teksi untuk disoal siasat berikutan laporan yang sebuah teksi terbabit dalam urutan kejadian yang membawa kepada perlanggaran kereta api di Stesen Bekasi Timur, Jawa Barat, yang mengorbankan 16 orang.
Ketua Pengarah Pengangkutan Darat, Encik Aan Suhanan, berkata kementerian itu sudah memanggil pengurusan Xanh SM, yang juga dikenali sebagai Green SM, untuk mendapatkan penjelasan berhubung insiden pada 27 April lalu.
