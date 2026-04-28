15 maut selepas dua tren bertembung di Bekasi
Apr 28, 2026 | 3:10 PM
BEKASI: Tren komuter yang sedang berhenti untuk menurunkan penumpang tiba-tiba dirempuh dari belakang oleh tren jarak jauh, mencetuskan dentuman kuat yang menggegarkan Stesen Bekasi Timur – terletak 25 kilometer dari Jakarta – pada malam 27 April.
Kejadian itu menyebabkan penumpang bertindih sesama sendiri dalam gerabak khas wanita.
