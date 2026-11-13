WASHINGTON: Mantan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Nvidia, Encik Jensen Huang, kini berdepan dakwaan mempunyai hubungan sulit dengan seorang lagi kakitangan syarikat itu, menjadikan tiga wanita dikaitkan dengannya dalam skandal yang membawa kepada pengundurannya pada 12 November.

Pendedahan terkini itu muncul ketika Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, dilaporkan cuba menyelamatkan kedudukan Encik Huang dengan menggesanya agar terus mempertahankan jawatan, walaupun berdepan siasatan mengenai kemungkinan hubungan dengan seorang wanita yang disyaki perisik China.

Pada masa sama, Encik Huang, 63 tahun, dilaporkan bersedia memberikan keterangan di Kongres Amerika bagi menjelaskan sama ada hubungannya dengan wanita berkenaan boleh mengancam keselamatan negara dan mendedahkan rahsia teknologi cip canggih Nvidia.

Menurut agensi berita, Reuters, dua individu yang mengetahui perkara itu mengesahkan Encik Huang mempunyai hubungan intim dengan seorang lagi pekerja Nvidia, selain dua wanita yang sebelum ini dikaitkan dengannya.

Reuters tidak mendedahkan identiti kakitangan tersebut dan usaha menghubunginya tidak berjaya.

Nvidia enggan mengulas dakwaan terbaharu itu, manakala Encik Huang dan wakil lembaga pengarah syarikat tidak memberikan maklum balas.

Dua wanita yang sebelum ini dikaitkan dengan Encik Huang ialah Cik Alice Huang, yang disyaki mempunyai hubungan dengan perisikan China, dan Cik Kimberly Powell, naib presiden bahagian penjagaan kesihatan Nvidia.

Encik Huang, yang sudah berkahwin dengan Cik Lori Huang selama lebih empat dekad, sebelum ini mengakui mempunyai hubungan sulit dalam satu kenyataan pada 8 November, tetapi tidak menamakan wanita terbabit.

Menurut New York Times, Encik Trump menghubungi Encik Huang pada 10 November, dua hari sebelum pengundurannya, dan menggesanya agar terus berjuang mempertahankan kedudukannya sebagai CEO Nvidia.

Panggilan itu menunjukkan betapa pentingnya Encik Huang kepada Encik Trump, yang menganggap beliau sekutu utama dalam usaha menjadikan Amerika kuasa dominan dalam industri kecerdasan buatan (AI).

Encik Trump terus menyokong Encik Huang walaupun agensi perisikan Amerika dilaporkan membuat penilaian bahawa beliau menjalin hubungan romantik dengan Cik Alice, yang dipercayai direkrut oleh Kementerian Keselamatan Negara China.

Presiden itu dilaporkan menerima sekurang-kurangnya dua amaran mengenai hubungan berkenaan, masing-masing pada akhir 2025 dan musim bunga 2026.

Namun, Encik Trump tidak mengambil tindakan dan tetap membawa Encik Huang dalam lawatannya ke China pada Mei.

Menurut beberapa penasihatnya, Encik Trump lebih melihat kontroversi itu sebagai masalah hubungan sulit berbanding ancaman keselamatan negara.

Beliau juga bimbang penyingkiran Encik Huang boleh mencetuskan kejatuhan besar pasaran saham kerana Nvidia memainkan peranan penting dalam ekonomi Amerika.

Encik Trump menganggap Encik Huang sebagai tokoh perindustrian moden seperti Encik Henry Ford, yang mampu membantu menghidupkan semula sektor pengilangan Amerika melalui pembangunan AI.

Hubungan kedua-duanya semakin rapat selepas Encik Huang dan isterinya menghadiri majlis makan malam bersama Encik Trump di Mar-a-Lago pada April 2025.

Encik Huang kemudian berjaya mempengaruhi dasar pentadbiran Encik Trump mengenai eksport cip AI, termasuk keputusan membenarkan penjualan cip tertentu kepada China.

Keputusan itu mendapat bantahan pihak yang bimbang teknologi canggih Amerika boleh membantu memperkukuh keupayaan ketenteraan Beijing.

Encik Trump bagaimanapun terus memuji Encik Huang dan menyifatkannya sebagai seorang tokoh legenda dalam hantaran media sosial pada 12 November.

Sementara itu, anggota Kongres Amerika memaklumkan bahawa Encik Huang sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir memberikan keterangan mengenai hubungannya dengan Cik Alice dan kemungkinan maklumat sulit Nvidia terdedah kepada perisikan asing.

Menurut CBS News, Pengerusi Jawatankuasa Pilihan Dewan Perwakilan mengenai China, Encik John Moolenaar, berkata rundingan sedang dijalankan bagi menetapkan tarikh kehadiran Encik Huang.

Encik Moolenaar bersama pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Luar dan Jawatankuasa Perisikan sebelum ini menghantar surat pada 4 November, meminta Encik Huang menghadiri taklimat tertutup.

Mereka mahu mendapatkan penjelasan mengenai langkah keselamatan Nvidia bagi menghalang kegiatan pengintipan asing serta hubungan Encik Huang dengan individu yang disyaki mempunyai kaitan dengan perisikan China.

Anggota Dewan Perwakilan dari Florida, Encik Brian Mast, berkata Encik Huang sudah menunjukkan kesediaan untuk hadir, manakala pengundurannya sebagai CEO mengubah keadaan siasatan.

Matlamat Kongres kini adalah mendapatkan keterangan Huang secepat mungkin bagi menentukan fakta sebenar.

Bagaimanapun, lembaga pengarah Nvidia menegaskan setakat ini tiada sebab untuk mempercayai keselamatan negara atau rahsia syarikat telah terjejas.

Beijing pula menolak dakwaan pengintipan tersebut sebagai usaha memburukkan imej China.

Skandal itu turut menggoncang keyakinan pelabur apabila saham Nvidia merosot 5.5 peratus pada 12 November.

Secara keseluruhan, nilai saham syarikat berkenaan sudah susut lebih 30 peratus berbanding paras tertingginya pada awal Oktober.

Lembaga pengarah Nvidia melantik ketua pegawai kewangannya, Cik Colette Kress, sebagai CEO sementara sambil mencari pengganti tetap Encik Huang daripada kalangan calon dalaman dan luar syarikat.

Pengunduran Encik Huang turut menimbulkan persoalan mengenai masa depan industri AI kerana Nvidia bukan sekadar membekalkan cip canggih, malah membiayai syarikat pengkomputeran awan dan makmal penyelidikan AI.

Ketika siasatan diteruskan, Encik Trump belum memberikan ulasan mengenai panggilan telefonnya kepada Encik Huang.

Bagi Kongres Amerika, tumpuan kini bukan lagi semata-mata mengenai skandal peribadi mantan CEO itu, tetapi sama ada hubungan berkenaan boleh menjejas keselamatan teknologi paling penting Amerika.