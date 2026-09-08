PONTIANAK: Kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan semakin menekan kehidupan penduduk apabila jerebu tebal bukan sahaja menjejas kesihatan, malah memaksa sekolah ditutup dan menyebabkan bekalan pelitup muka serta peralatan memadam kebakaran semakin berkurangan.

Asap daripada kebakaran di wilayah Indonesia di Pulau Borneo itu turut merebak sehingga ke Malaysia, sedang keadaan kering akibat fenomena El Nino menyukarkan usaha mengawal kebakaran.

Kalimantan Barat menjadi antara wilayah paling teruk terjejas, dengan penduduk berdepan pencemaran udara serta masalah bekalan air bersih akibat kemarau.

Di Pontianak, Cik Syarifah Hatifah, 57 tahun, penolong pengetua sebuah sekolah menengah pertama, bimbang hampir 600 pelajarnya mungkin ketinggalan dalam pelajaran.

Mereka kini memasuki minggu ketiga penutupan sekolah kali kedua sepanjang musim kebakaran tahun 2026 ini.

Menurut Cik Syarifah, ia merupakan penutupan sekolah paling lama yang pernah dialaminya sepanjang 30 tahun menjadi pendidik.

Ratusan sekolah di Kalimantan Barat ditutup tanpa tempoh tertentu akibat pencemaran udara, menyebabkan sekitar 200,000 pelajar mengikuti pembelajaran dari rumah, menurut pejabat pendidikan wilayah itu.

“Harapannya ialah apabila berada di rumah, kesihatan mereka lebih terlindung kerana mereka berada di dalam rumah. Mereka tidak perlu melalui jalan yang dipenuhi debu dan asap,” kata Cik Syarifah.

Bagaimanapun, pembelajaran dari rumah membawa masalah lain.

Tidak semua pelajar mempunyai sambungan Internet stabil atau komputer, menyebabkan sebahagian daripada mereka sukar mengikuti kelas secara langsung.

“Ada kalanya bekalan elektrik di rumah mereka terputus atau mereka terlupa mengecas telefon,” katanya.

Sebahagian pelajar pula tinggal di kawasan jauh yang mempunyai sambungan Internet tidak menentu.

Guru masih hadir ke sekolah setiap hari untuk mengendalikan kelas dalam talian dari bilik darjah yang tidak mempunyai alat pembersih udara.

Mereka juga tidak memakai pelitup muka ketika mengajar supaya percakapan dapat didengar dengan lebih jelas oleh pelajar.

Cik Syarifah berkata sekolah akan menyediakan kelas tambahan secara percuma apabila pembelajaran secara bersemuka disambung semula.

“Kami berharap jerebu ini cepat berlalu. Biasanya selepas hujan turun, jerebu akan hilang,” katanya.

Musim lebih lembap di Kalimantan Barat biasanya bermula sekitar Oktober atau November.

Keadaan turut memberi tekanan kepada perkhidmatan kesihatan.

Ketua Jabatan Kesihatan Kabupaten Kubu Raya, Encik Iwansyah, bertanggungjawab terhadap sekitar 700,000 penduduk di 123 kampung yang bergantung kepada sebuah hospital awam dan 21 klinik.

Sepanjang September sahaja, lebih 1,400 orang di Kubu Raya sudah mendapatkan rawatan atau dimasukkan ke hospital akibat jangkitan pernafasan akut. Pada Ogos, sebanyak 6,396 kes direkodkan.

Asap kebakaran membawa risiko lebih tinggi kepada kanak-kanak, wanita hamil, warga emas dan mereka yang menghidap asma.

“Kami mengagihkan pelitup muka kepada orang ramai setiap hari, sekitar 1,000 helai sehari. Sudah tentu stok kami semakin berkurangan,” katanya.

Jabatan kesihatan sudah meminta bekalan tambahan daripada pemerintah wilayah sambil menggalakkan penduduk membeli pelitup muka sendiri.

Kemarau turut menjejas akses kepada air bersih, sekali gus meningkatkan risiko penyakit.

Sebanyak 225 kes cirit-birit direkodkan di Kubu Raya setakat September, yang dikaitkan dengan masalah mendapatkan bekalan air bersih.

Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia (BMKG) pula memberi amaran bahawa keadaan mungkin tidak banyak berubah dalam beberapa minggu akan datang.

Encik Iwansyah berkata pihaknya kini menambah bekalan ubat-ubatan dan peralatan di klinik serta meningkatkan pemantauan mutu udara dan air sebagai persediaan menghadapi keadaan yang mungkin bertambah buruk.

“Kami perlu bekerja lebih keras dalam usaha mengurangkan kesannya dan membuat persediaan menghadapi keadaan yang mungkin sangat buruk,” katanya.

Di kawasan kebakaran pula, penduduk terpaksa menggunakan sumber sendiri untuk melawan api.

Di Dusun Lintang Batang, dekat Pontianak, penduduk mengumpulkan wang untuk membeli pam air, hos dan peralatan lain.

Ketika ditemui pada malam 6 September, Timbalan Ketua Dusun Lintang Batang, Encik Yonas, bersama sukarelawan sedang berusaha memadam kebakaran tanah gambut yang sudah berlarutan empat hari.

“Penduduk di sini sampai mengumpulkan wang untuk membeli mesin pam air, hos dan peralatan lain,” katanya.

“Kami masih kekurangan hos dan ini menyukarkan usaha memadam kebakaran.”

Pasukan sukarelawan menggunakan apa sahaja peralatan yang ada, termasuk baldi, tetapi jumlahnya juga tidak mencukupi.

Mereka turut memerlukan makanan dan peralatan perlindungan seperti pelitup muka.

Pemerhatian saintifik menunjukkan jerebu mengandungi paras zarah halus berbahaya yang jauh melebihi paras selamat yang disarankan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO).

“Ia sangat berbahaya kepada kesihatan kami yang tinggal di kampung ini,” kata Timbalan Ketua Dusun Lintang Batang, Encik Yonas. – AFP